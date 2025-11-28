Аморим затрудняется объяснить плохую форму МЮ на выезде

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что ему сложно объяснить выездную форму своей команды в этом сезоне.

В этом сезоне "Юнайтед" одержал лишь одну победу на выезде, в концовке вырвав три очка против "Ливерпуля".



Это резко контрастирует с результатами дома, где "красные дьяволы" выиграли четыре из шести матчей Премьер-Лиги. У Аморима нет объяснений, но Рубен понимает, что это нужно улучшить.



"Сложно указать на какую-то одну вещь, почему мы не побеждаем на выезде. Есть много нюансов, и мы работаем над ними. Как я уже говорил, мы ведем в счете в выездных матчах, но нам нужно знать, как закрывать игру, чтобы побеждать".



"Нам нужно показать игрокам, почему мы утратили контроль против "Форест", почему мы утратили контроль против "Тоттенхэма". Если вы посмотрите на эти матчи, мы должны были побеждать в них. Поэтому иногда маленькие детали могут все изменить".



"У меня есть ощущение, что в этом году мы играем дома с более высокой интенсивностью, но против "Эвертона" этого не было, так что это нечто, над чем нам нужно поработать".



"Если вы посмотрите матч, то поймете, что мы можем играть лучше. Учитывая все случившееся в этом матче, мы должны были побеждать в нем".



"Нам нужно чувствовать эту потребность выигрывать матчи. Мы знаем, что творится вокруг клуба, если мы не выигрываем матчи. А раз мы знаем это, давайте все делать правильно, но этот матч мы проиграли. Теперь это уже не изменить, поэтому давайте сосредоточимся на следующем", — цитирует Аморима Evening Standard.