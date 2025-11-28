Мареска считает, что "еще слишком рано" говорить о шансах "Челси" на титул

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что преждевременно говорить о шансах его команды на титул Премьер-Лиги.

В ближайшее воскресенье на "Стэмфорд Бридж" сойдутся первая и вторая команды Премьер-Лиги. В данный момент "Челси" уступает шесть очков лидирующему "Арсеналу".



Однако Мареска отказывается рассуждать о влиянии этого матча на чемпионскую гонку, предлагая дождаться весны.



"Как бы то ни было, еще слишком рано. Победим мы или не победим, еще слишком рано. На дворе только ноябрь, впереди еще шесть месяцев. Очень важно, где мы будем находиться в феврале и марте, там мы решим и посмотрим, сможем ли мы достичь чего-нибудь важного".



"Сейчас по-другому, нежели один год назад, потому что мы провели еще один год вместе, и мы преодолели трудные моменты, которые стали для нас уроком. На мой взгляд, еще очень рано. Важно, где мы будем в апреле, а там посмотрим".



"Эти игроки много раз показали, что они могут побеждать команды. Мы всегда сражаемся — иногда мы побеждаем, а иногда нам не удается это сделать. Мы движемся в правильном направлении", — цитирует Мареску Sky Sports.