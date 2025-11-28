"Сити" готов побороться за Эллиота Андерсона

"Манчестер Сити" готов вступить в борьбу за полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.

Приоритетом "Сити" на зимнее трансферное окно является укрепление фланговых позиций, поэтому "горожане" присматриваются к Антуану Семеньо из "Борнмута".



Но следующим летом "Сити" планирует быть среди претендентов на Андерсона, продажу которого в январе "Форест" в любом случае исключает.



По информации Daily Mail, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола и спортивный директор "горожан" являются большими поклонниками 23-летнего игрока сборной Англии.



Ожидается, что для приобретения Андерсона придется раскошелиться более чем на 80 миллионов фунтов. При этом в случае успешного выступления на ЧМ-2026 цена за Эллиота может приблизиться к 100 млн. фунтов.



Источник добавляет, что в данный момент Андерсон занимает более высокое место в шорт-листе "Сити", нежели Адам Уортон из "Кристал Пэлас".