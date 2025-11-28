Гласнер заступился за Аморима насчет 3-4-3

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер выступил в защиту тактики своего коллеги Рубена Аморима из "Манчестер Юнайтед".

На протяжении года, что Аморим тренирует "Юнайтед", Рубена регулярно критикуют за его упрямство с использованием схемы 3-4-3.



Сам Гласнер использует ту же схему, что обеспечило "Пэлас" Кубок Англии и Суперкубок Англии в этом году, поэтому Оливеру смешно, когда корнем проблем "Юнайтед" называют тактику Аморима.



"Все эти разговоры о схеме 3-4-3 — это действительно забавно, потому что, думаю, у "Юнайтед" самый высокий в Премьер-Лиге xG по забитым голам".



"Их команда изменилась. Особенно в атаке. Им требовалось больше голов, и они инвестировал 200 миллионов фунтов, купив трех игроков вперед".



"Теперь они обладают игроками вроде Мбемо, которые могут играть в очень напористой манере".



"На мой взгляд, это производит впечатление. Мы сравнивали их с нашей последней встречи и сейчас. Думаю, они выполняют гораздо больший объем работы, чем в прошлом году, и они получают свое вознаграждение".



"Мы играем по той же схеме. Это выглядит как хорошая атакующая система. С ней у вас может быть очень хорошая оборонительная структура, как мы и показали".



"Все сводится к тому, как вы используете эту систему, насколько вы гибки в атаке и насколько вы креативны. Я предвкушаю матч", — цитирует Гласнера Sky Sports.