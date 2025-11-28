Висса провел свою первую тренировку с "Ньюкаслом"

Нападающий "Ньюкасла" Йоан Висса приступил к тренировкам в общей группе после травмы колена.

Напомним, "Ньюкасл" приобрел Висса у "Брентфорда" за 55 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна. Йоан сразу же уехал в сборную ДР Конго, где получил травму, поэтому до сих пор не дебютировал за свой новый клуб.



Однако в среду Висса провел свою первую тренировку с партнерами по "Ньюкаслу". 29-летний нападающий не сыграет против "Эвертона" в субботу, но теперь его возвращение на футбольное поле не за горами.



"Дела Йоана идут хорошо. В среду, когда мы вернулись из Марселя, он впервые тренировался с нами".



"Я был очень доволен тем, как он выглядел. Это был его первый раз в общей группе. Давайте посмотрим, как отреагирует его организм. Надеюсь, сегодня он будет тренироваться снова, и мы продолжим улучшать его форму", — цитирует главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау Sky Sports.