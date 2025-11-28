"Реал" потерял интерес к Конате

Испанский "Реал" потерял интерес к защитнику "Ливерпуля" Ибраиме Конате.

Контракт Конате с "Ливерпулем" по-прежнему истекает в конце сезона, и уже с января Ибраима сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Ранее считалось, что "Реал" попытается воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить Конате свободным агентом, однако The Athletic утверждает, что Ибраима не нужен клубу из Мадрида, даже бесплатно.



По информации источника, "Реал" действительно рассматривал кандидатуру Конате, но в конце концов уведомил "Ливерпуль", что более не заинтересован в Ибраиме.



Конате выходил в стартовом составе на каждый матч "Ливерпуля" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов в этом сезоне, однако играл 26-летнего француза вызывает большие нарекания.