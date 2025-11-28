"Сити" видит в Компани идеального преемника Гвардиолы

"Манчестер Сити" рассматривает главного тренера немецкой "Баварии" Венсана Компани в качестве фаворита на роль преемника для Хосепа Гвардиолы.

Некоторое время назад появились слухи, что Гвардиола может покинуть "Сити" уже в конце этого сезона, несмотря на рассчитанный до 2027 года контракт.



"Сити" не ожидает расставания с Гвардиолой, но клуб такого масштаба обязан быть готовым даже к самому непредвиденному сценарию, и TEAMtalk утверждает, что "горожане" внимательно следит за успехами своего бывшего капитана Компани в Мюнхене.



39-летний Компани только в октябре заключил с "Баварией" новый контракт до 2029 года, будучи вознагражденным за завоевание титула Бундеслиги в прошлом сезоне.



Связь с "Сити" и стиль игры делают Компани идеальным кандидатом на роль преемника для Гвардиолы в глазах "горожан", и сам Венсан открыт к возвращению на "Этихад" в будущем, хотя в данный момент полностью сосредоточен на "Баварии".