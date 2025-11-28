Каррагер: "Это будущее "Ливерпуля" без Салаха, Ван Дейка и Алиссона"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер отметил регресс трех ключевых игроков "красных" в этом сезоне.

В этом сезоне капитан Виргил Ван Дейк и нападающий Мохамед Салах регулярно навлекают критикую своей игрой, тогда как голкипер Алиссон продолжает испытывать проблемы со здоровьем.



Заменить этих троих никто из партнеров по команде оказался не в состоянии, и это вызывает чувство злости у Каррагера.



"Возможно, это дает представление о будущем "Ливерпуля", когда Мо Салах уйдет, Виргил Ван Дейк уйдет и Алиссон уйдет".



"В 2018 году "Ливерпуль" при Юргене Клоппе начал этот путь к становлению великой командой, а семь лет спустя пришел Слот".



"В самом начале катализатором этого движения были Алиссон, Ван Дейк и Салах. Сейчас Алиссон часто травмирован, поэтому он играет не так много. Ты смотришь на Ван Дейка, и он уже не тот игрок, что прежде. А Салах в большинстве случаев выглядит так, словно он утратил свою силу".



"Мне не нравится критиковать их, и я думаю, некоторая критика в их адрес в этом сезоне была сурова. Ты всегда рассчитываешь на своих лидеров, когда дела идут неважно".



"Я критиковал Салаха за поведение за пределами футбольного поля. Я хотел, чтобы он вышел, дал интервью и поговорил с болельщиками "Ливерпуля" о том, что игроки собираются делать и что происходит в раздевалке, вселив в болельщиков надежду на улучшение ситуации. Мне не нравится критиковать их за действия на поле, потому что они абсолютно легендарны благодаря своим достижениям, но они утратили свою силу, особенно Салах".



"Сейчас Ван Дейк не может помогать другим игрокам. Ему самому нужна помощь, и это лишь означает, что он стал обычным центральным защитником, как был я в свое время. Возможно, прямо сейчас он уже не суперчеловек. Но они были так хороши для этого футбольного клуба".



"Я смотрю на некоторых других. Нужно прибавить. Или вы можете играть хорошо, только когда они (Алиссон, Ван Дейк, Салах) играют хорошо и тащат вас? Их предыдущие сезоны были зашкаливающими".



"Но когда их нет, где остальные игроки? Вот что меня злит, хотя все говорят о тренере. То, каким образом игроки выступают сейчас, неприемлемо для футбольного клуба "Ливерпуль".



"Я немного думал об этом еще в прошлом сезоне, действительно ли некоторые из них достаточно хороши, чтобы "Ливерпуль" выигрывал крупнейшие трофеи? Мы видели их против "Ньюкасла" в Кубке Лиги. Мы видели их против ПСЖ в прошлом сезоне. Ужасная игра, но их тащили на себе одни из величайших игроков, что когда-либо были у этого клуба", — сообщил Каррагер Sky Sports.