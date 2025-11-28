Мерсон: "Райс — самый важный игрок "Арсенала"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон назвал полузащитника Деклана Райса самым важным игроком в "Арсенале".

В данный момент "Арсенал" является единоличным лидером не только в Премьер-Лиге, но и в Лиге Чемпионов, что стало возможно благодаря победе 3:1 над "Баварией" в минувшую среду.



И хотя Райс не совершил результативных действий против "Баварии", именно Деклан забрал официальную награду лучшему игроку матча, и Мерсон чувствует, что экс-капитан "Вест Хэма" стал незаменимым для "Арсенала".



"Против "Баварии" на замену вышли Нони Мадуэке, Габриэль Мартинелли, Риккардо Калафьори, Мартин Эдегор и Бен Уайт. Эти пятеро имели бы место в стартовом составе в большинстве команд".



"Каким бы большим и хорошим ни был состав "Арсенала", они не могут позволить себе потерять Делана Райса. Этот парень становится лучше, лучше и лучше".



"Он сыграл абсолютно выдающимся образом, и он просто загонял "Баварию".



"Он является самым важным игроком "Арсенала" — один миллион процентов. Но Мартин Субименди тоже заслуживает упоминания, он был феноменален", — цитирует Мерсона Sky Sports.