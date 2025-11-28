Каррагер: "У Слота есть неделя, чтобы сохранить работу"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что у главного тренера "красных" Арне Слота есть одна неделя, чтобы избежать увольнения.

Поражение 1:4 от ПСВ в минувшую среду стало девятым для "Ливерпуля" в 12 последних матчах во всех соревнованиях, и Каррагер считает, что так продолжаться дальше не может.



Впереди у "Ливерпуля" три матча против середняков и аутсайдеров, и Каррагер убежден, что Слот обязан набрать в них минимум семь очков из девяти возможных.



"У Арне Слота есть неделя, чтобы сохранить свою работу. В написанную фразу сложно поверить но следующие три матча "Ливерпуля" будут против "Вест Хэма", "Сандерленда" и "Лидса". Что-либо меньше семи очков сделает ситуацию, которая и так неприемлема, несостоятельной".



"Каким бы рвением исправить ситуацию ни обладал тренер, футбольный клуб "Ливерпуль" не может терпеть такой упадок стандартов, как мы наблюдаем в последние три месяца".



"Никто лучше меня не знает, как эта реальность ранит каждого, кто связан с моим прежним клубом. "Ливерпуль" неохотно увольняет тренеров, особенно добивающихся больших успехов".



"При всем уважении к ближайшим соперником, он не мог выбрать отрезок матчей лучше, чтобы восстановить доверие и спастись самому. Но если станет только хуже, и тренер не сможет найти ответы, у клуба не будет выбора, кроме как найти того, кто сможет", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.