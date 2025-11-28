Ван Дейк: "Мы не сдадимся"

Виргил Ван Дейк Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк пообещал, что его команда не опустит руки в своем стремлении преодолеть кризис.

Несмотря на девять поражений в 12 последних матчах, Ван Дейк не утратил веру в своих партнеров по команде. Голландский защитник призывает игроков "Ливерпуля" сплотиться и с боем преодолеть возникшие трудности.

"Мы столкнулись с одним из тяжелейших моментов на нашем пути, но мы не позволим этому определить нас. Мы воспрянем от этого. Я полностью верю в эту команду".

"Нам ничего не доставалось просто так когда-либо — за все приходилось сражаться, и этот момент не является исключением".

"Мы не отступим. Не сдадимся. Каждое испытание — это возможность. Мы должны прибавить вместе, поддерживая друг друга и показывая свои сильные стороны".

"Скажу фанатам: продолжайте поддерживать нас. Все мы нуждаемся в вас сильнее, чем когда-либо!" — пишет Ван Дейк в социальной сети.




