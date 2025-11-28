Конате: "Продолжим сражаться ради фанатов"

Защитник Ибраима Конате пообещал болельщикам "Ливерпуля", что его команда продолжит сражаться.

В данный момент "Ливерпуль" демонстрирует свою худшую полосу результатов за 71 последний год — девять поражений в 12 последних матчах.



На протяжении этого периода Конате подвергался огромной критике, однако 24-летний француз также чувствует и поддержку со стороны фанатов.



"Мы должны стойко принять этот момент. Критика — это часть футбола, но мы будем сражаться и преодолеем этот шторм. В такие моменты фанаты важнее всего".



"Важнее всего те, кто поддерживает нас в хорошие времена и плохие. Те, кто поет для нас даже в сложные моменты! Ваш голос и ваша поддержка значат все для нас".



"Мы знаем, что нам нужно прибавить, и мы продолжим сражаться ради вас. Всегда", — пишет Конате в инстаграме.