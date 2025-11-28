"Реал" видит в Холанде замену для Винисиуса

Испанский "Реал" может нацелиться на нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда в случае расставания с Винисиусом.

На этой неделе издание The Athletic выпустило материал о том, что Винисиус сказал "Реалу" о своем нежелании подписывать новый контракт, пока на посту главного тренера находится Хаби Алонсо.



А поскольку действующий контракт Винисиуса истекает в 2027 году, у "Реала" может не остаться выбора, кроме как выставить 25-летнего игрока сборной Бразилии на продажу.



Винисиус не только является ключевым игроком "Реала", но и имеет статус глобальной суперзвезды, поэтому клубу из Мадрида потребовалась бы соответствующая замена.



Как сообщает TEAMtalk, "Реал" неминуемо обратит свой взор на Холанда, если будет вынужден искать замену Винисису. Испанский гранд имеет давний интерес к Эрлингу и считает, что 25-летний норвежец составил бы великолепную связку в нападении с Килианом Мбаппе.



Однако боссы "Сити" расслаблены насчет этой ситуации и не ожидают ухода Холанда в обозримом будущем, благо у Эрлинга есть контракт до 2034 года.



По неподтвержденным слухам, контракт Холанда может содержать пункт о выкупе для клубов вроде "Реала". Также важным фактором для будущего Эрлинга являются санкции, которым рискует подвергнуться "Сити" за нарушения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.