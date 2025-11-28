Палмер готов выйти в старте против "Арсенала"

Наставник "Челси" Энцо Мареска подтвердил возвращение полузащитника Коула Палмера к дерби против "Арсенала" в воскресенье.

Палмер не играет за "Челси" с 21 сентября, когда он усугубил состояние своего паха против "Манчестер Юнайтед". Коул должен был приступить к тренировкам в общей группе еще на прошлой неделе, но в последний момент получил перелом мизинца на ноге, ударившись о дверь у себя дома.



Специально адаптированная под поврежденный палец бутса позволила Палмеру возобновить занятия в общей группе раньше времени, и теперь Мареска готов бросить в бой своего "лучшего игрока".



"Он доступен для выхода в старте. Все мы рады, его партнеры по команде рады, и самое важно, что рад Коул, потому что он является футболистом, который хочет играть матчи и проводить тренировки каждый день".



"Он наш лучший игрок, и мы рады, что он вернулся. Нам нужно дать ему время, чтобы набрать форму на 100%. Он был великолепен в прошлом, и нет сомнений, что он будет очень полезен для этого клуба в будущем", — приводит слова Марески BBC.