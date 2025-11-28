"Пэлас" проиграл "Страсбуру" в Лиге Конференций

"Кристал Пэлас" потерпел поражение 2:1 в гостях у французского "Страсбура" в рамках общего этапа Лиги Конференций.

"Страсбур" лучше контролировал мяч в первом тайме, но острее был "Пэлас", и на 35-й минуте "орлы" открыли счет. Жан-Филипп Матета поставил корпус защитнику и принял снаряд, после чего отдал пас налево в штрафной под удар Тайрику Митчеллу — 0:1.



В начале второго тайма Эммануэль Эмега сравнял счет, на дальней штанге замкнув прострельную передачу партнера — 1:1.



Развязка случилась на 77-й минуте, когда Самир Эль-Мурабет добил мяч в ворота после попадания Хулио Энсисо со штрафного в крестовину ворот Дина Хендерсона — 2:1.



"Пэлас" потерпел свое второе поражение и остается с шестью очками, тогда как "Страсбур" с 10 баллами теперь делит первое место.



"Страсбур" (Франция) — "Кристал Пэлас" — 2:1 (0:1)



Голы: Эмега 53, Эль-Мурабет 77 — Митчелл 35.



"Кристал Пэлас": Хендерсон, Канво, Лакруа, Гехи (Ричардс 45), Муньос, Хьюз (Уортон 31), Лерма (Камада 82), Митчелл, Сарр, Матета (Нкетиа 62), Пино.