"Форест" разгромил "Мальме" в Лиге Европы

"Ноттингем Форест" разгромил шведский "Мальме" на общем этапе Лиги Европы со счетом 3:0.

"Форест" владел инициативой с самого начала матча и на 27-й минуте открыл счет. Это Райан Йетс пробил в касание по срикошетившему к нему в штрафной мячу — 1:0.



На 44-й минуте Арно Калимуэндо удвоил преимущество "лесников", добив мяч в ворота после отраженного голкипером удара головой Йетса — 2:0.



На 58-й минуте розыгрыш хозяевами углового обернулся удачным отскоком на Николу Миленковича, который с близкого расстояния поразил ворота — 3:0.



"Форест" одержал свою только вторую победу на общем этапе и теперь имеет в своем активе восемь очков.



"Ноттингем Форест" (Англия) — "Мальме" (Швеция" — 3:0 (2:0)



Голы: Йетс 27, Калимуэндо 44, Миленкович 58.



"Ноттингем Форест": Виктор, Эббот, Миленкович, Мурильо (Уильямс 74), Морато, Йетс, Сангаре (Андерсон 66), Домингес (Ндойе 66), Макати (Синклер 84), Хадсон-Одои, Калимуэндо (Жезус 66).