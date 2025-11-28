Каррагер: "Ливерпуль" никогда не увольнял тренера, который выигрывал лигу"

Арне Слот Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что пока не считает положение главного тренера мерсисайдцев Арне Слота "несостоятельным".

Накануне "Ливерпуль" уступил ПСВ со счетом 1:4, оформив свое девятое поражение в 12 последних матчах, и такой плохой серии у "красных" не было 71 год.

И хотя Слот находится под колоссальным давлением, Каррагер не думает, что время Арне в "Ливерпуле" подошло к концу.

"Ливерпуль" — не тот клуб, который меняет тренеров как перчатки. "Ливерпуль" отличается почти от каждого клуба в европейском футболе, здесь тренер — это король, тренер получает время. "Ливерпуль" никогда не увольнял тренера, который выигрывал лигу. Никогда в своей истории. Тренер мог уйти спустя несколько лет, мог подать в отставку".

"После домашнего поражения от "Ноттингем Форест", общаясь с болельщиками "Ливерпуля", я не мог поверить, что люди говорят о положении тренера. Теперь это только усилится".

"Я всегда придерживался той точки зрения, что вы должны сохранять веру в своего тренера, поэтому я злюсь на игроков, я действительно зол на игроков. Но с любым тренером в любом клубе это может дойти до той стадии, когда продолжаться так дальше не может. Я использую для этого слово "несостоятельное".

"Лично я не думаю, что мы уже в таком положении насчет тренера, но я знаю, что многие болельщики так считают", — цитирует Слота Sky Sports.




28.11.2025 00:05

