Каррагер: "Ливерпуль" никогда не увольнял тренера, который выигрывал лигу"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что пока не считает положение главного тренера мерсисайдцев Арне Слота "несостоятельным".

Накануне "Ливерпуль" уступил ПСВ со счетом 1:4, оформив свое девятое поражение в 12 последних матчах, и такой плохой серии у "красных" не было 71 год.



И хотя Слот находится под колоссальным давлением, Каррагер не думает, что время Арне в "Ливерпуле" подошло к концу.



"Ливерпуль" — не тот клуб, который меняет тренеров как перчатки. "Ливерпуль" отличается почти от каждого клуба в европейском футболе, здесь тренер — это король, тренер получает время. "Ливерпуль" никогда не увольнял тренера, который выигрывал лигу. Никогда в своей истории. Тренер мог уйти спустя несколько лет, мог подать в отставку".



"После домашнего поражения от "Ноттингем Форест", общаясь с болельщиками "Ливерпуля", я не мог поверить, что люди говорят о положении тренера. Теперь это только усилится".



"Я всегда придерживался той точки зрения, что вы должны сохранять веру в своего тренера, поэтому я злюсь на игроков, я действительно зол на игроков. Но с любым тренером в любом клубе это может дойти до той стадии, когда продолжаться так дальше не может. Я использую для этого слово "несостоятельное".



"Лично я не думаю, что мы уже в таком положении насчет тренера, но я знаю, что многие болельщики так считают", — цитирует Слота Sky Sports.