Мален принес "Вилле" победу над "Янг Бойз"

Дубль Дониэлла Малена обеспечил "Астон Вилле" домашнюю победу 2:1 над швейцарским "Янг Бойз" на общем этапе Лиги Европы.

Хозяева "Вилла Парк" сразу принялись оказывать давление, и на 27-й минуте соперник дрогнул. Юри Тилеманс навесил на подступы к вратарской площади, а Дониэлл Мален пробил головой — 1:0.



Незадолго до окончания первого тайма Морган Роджерс хорошо сыграл в центре поля, после чего отдал вперед на Малена, который ускользнул от защитника и поразил ворота — 2:0.



Во втором тайма гости забили два гола, но первый был отменен из-за офсайда, а второй случился слишком поздно, чтобы на что-нибудь повлиять — 2:1.



"Астон Вилла" одержала свою четвертую победу в пяти турах общего этапа, приблизившись к своей цели по прямому выходу в плей-офф соревнования.



"Астон Вилла" (Англия) — "Янг Бойз" (Швейцария) — 2:1 (2:0)



Голы: Мален 27, 42 — Монтейру 90.



"Астон Вилла": Мартинес, Линделеф, Богард, Торрес (Конса 60), Матсен, Тилеманс (Уоткинс 60), Онана (Камара 79), Гессан, Роджерс (Буэндиа 79), Санчо, Мален (Баркли 60).