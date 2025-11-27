Алиссон, Вирц и Экитике могут вернуться в воскресенье

Голкипер Алиссон, атакующий полузащитник Флориан Вирц и нападающий Уго Экитике могут вернуться на футбольное поле в матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" в ближайшее воскресенье.

Из-за проблем со здоровьем Алиссон и Вирц пропустили поражение 1:4 от ПСВ в Лиге Чемпионов накануне вечером, тогда как Экитике был вынужденно заменен около часовой отметки.



Однако на своей пресс-конференции в четверг главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил хорошие новости насчет всех троих.



"Алиссон тренировался с командой, и мы надеемся, что он будет доступен. У Флориана завтра будет заключительный день реабилитации, поэтому в субботу он сможет тренироваться, если все сложится хорошо".



"Уго сегодня восстанавливался, но мы не думаем, что это серьезная проблема. Давайте посмотрим, матчи идут один за другим, но это не должно быть проблемой", — цитирует Слота Daily Mirror.