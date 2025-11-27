Слот: "Нужно продолжать сражаться"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот призвал свою команду не опускать руки, несмотря на удручающие результаты.

"Ливерпуль" проиграл девять из 12 последних матчей во всех соревнованиях, и это худшая серия "красных" с сезона 1953/54.



Такого рода результаты породили слухи о возможном увольнении Слота, однако Арне спокоен за себя и лишь хочет, чтобы его игроки продолжали сражаться.



"Разговаривал ли я с владельцами о своем будущем? Мы разговариваем точно так же, как на протяжении всего моего времени здесь".



"Мы продолжаем сражаться, мы стараемся прибавить. Все мы стараемся это сделать, но наши разговоры точно такие же, как и на протяжении последних полутора лет".



"Это вполне нормально, что в случае победы, поражения или ничьи ты анализируешь игру, принятые решения и проделанную работу на протяжении недели. Это обычное дело для тренеров, победил ты или проиграл. Возможно, ты занимаешься этим чуть больше, если проигрываешь".



"Ты стараешься найти ответ к тому, что необходимо для победы в футбольном матче. В конце концов важно делать то, что свойственно этому клубу: продолжать сражаться, как бы сложно это ни было".



"Мы должны сражаться вместе, но было бы приятно, если бы мы были вознаграждены в моменты, когда играем хорошо. Люди очень сосредоточены на отрезках, когда мы не играем хорошо, но значительными отрезками матчей мы играем хорошо и создаем много моментов".



"Мы склонны забывать вознаграждать себя в такие моменты, а каждая маленькая ошибка немедленно оборачивается пропущенным голом, и это очень плохой коктейль".



"Если ты работаешь или играешь в топ-клубе, давление есть всегда. Оно еще больше, если ты начинаешь проигрывать больше матчей, чем привык этот клуб, эти игроки или этот тренер".



"Давление есть всегда, в прошлом сезоне мы тоже были под большим давлением на пути к победе в лиге. Теперь это другого вида давление, потому что мы проиграли так много матчей".



"Думаю, это сложно для каждого игрока, если у вас полоса плохих результатов, если вы уступаете в счете уже через три минуты, затем хорошо играете первый тайм, затем через 10 минут после перерыва снова пропускаете. Мы спотыкаемся раз за разом, и это сложно".



"Поэтому я и продолжаю говорить, что нам нужно продолжать сражаться. Мы делали это в прошлом сезоне, и этот клуб делал это так много лет. Это минимум, который я ожидаю на протяжении 90 с лишним минут, но это непросто, когда вы спотыкаетесь снова, снова и снова", — цитирует Слота The Independent.