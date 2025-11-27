Полузащитник немецкой "Баварии" Йозуа Киммих раскритиковал тактику "Арсенала" на матч против его команды.

Накануне вечером "Арсенал" одержал победу 3:1 над "Баварией" на общем этапе Лиги Чемпионов, нанеся чемпионам Бундеслиги их первое поражение в этом сезоне.



Однако Киммих остался не в восторге от тактики "Арсенала" и вообще считает, что в этом сезоне у "Баварии" были матчи посложнее.



"Нет, я не думаю, что "Арсенал" был нашим самым сложным соперником в этом сезоне. Думаю, самым сложным был ПСЖ. Особенно учитывая то, как они играют".



"Арсенал" — это совершенно другое. Они полагаются на стандартные положения. Им нравится играть в длинный заброс мяча. Им нравится сражаться за подборы".



"Это была совершенно другая игра, нежели против ПСЖ, когда игра больше походила на футбольный матч".



"Сегодня футбола было не так много. Все свелось к управлению игрой и единоборствам. "Арсенал" был действительно хорош в этом. Они заслужили победу, но мы должны извлечь урок из этого матча", — сообщил Киммих TNT Sports.