"Ливерпуль" не собирается возвращать Клоппа

Слухи о возможном возвращении Юргена Клоппа на должность главного тренера "Ливерпуля" не соответствуют действительности.

Накануне "Ливерпуль" разгромно уступил в домашних стенах ПСВ в Лиге Чемпионов (1:4), оформив свое девятое поражение в 12 последних матчах с учетом всех соревнований.



Нынешний наставник "Ливерпуля" Арне Слот находится под колоссальным давлением, и за последние 24 часа букмекеры резко повысили вероятность увольнения голландского специалиста.



Одновременно с этим появились слухи, что владельцы "Ливерпуля" могут обратиться за помощью к Клоппу, который освободил место Слоту летом 2024. Например, Betfair называет именно Юргена наиболее вероятным сменщиком Арне.



Однако talkSPORT утверждает, что слухи о возвращении Клоппа в "Ливерпуль" не соответствуют действительности, и Слот сохраняет поддержку боссов мерсисайдского клуба.



Руководители "Ливерпуля" заранее знали, что их ждет сложный сезон, учитывая большие изменения в составе, старение лидеров и трагедию с Диогу Жотой, поэтому Слоту пока не грозит увольнение, и у Арне будет время на исправление ситуации.