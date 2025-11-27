Джеррард раскритиковал игру "Ливерпуля" против ПСВ

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард раскритиковал игру "красных" против голландского ПСВ в Лиге Чемпионов.

Накануне "Ливерпуль" был разгромлен дома ПСВ со счетом 1:4, показав удручающего качества игру. Джеррард отказывается называть происходящее кризисом, но считает, что ситуация может ухудшиться, если главный тренер Арне Слот не найдет решение.



"Нет, это неприемлемо. Они пропускают слишком много голов, они так уязвимы к контратакам. По поведению "Энфилда" все видно — трибуны начали пустеть с третьим голом. Проблемы "Ливерпуля" становятся глубже, и им нужно глубоко покопаться в себе".



"Замена Конате была огромным решением. Ты смотришь на эту четверку защитников, и это не четверка защитников "Ливерпуля", никогда ей не будет. Керкез, на мой взгляд, был вне позиции весь матч. Играть снаружи относительно атакующего игрока — это преступление".



"Кризис — очень громкое слово, и это неуважительно к игрокам и тренеру, которые служили этому клубу. Я бы не стал использовать это слово, но команда в ужасной форме, они продолжают истекать кровью. Они уязвимы, и это продолжится, пока тренер не найдет решение", — цитирует Джеррарда talkSPORT.