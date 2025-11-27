Мадуэке высказался о критике фанатов "Арсенала"

Вингер Нони Мадуэке заявил, что игнорировал критику в свой адрес, когда переходил в "Арсенал".

Покупка Мадуэке у "Челси"за 52 миллиона фунтов минувшим летом вызвала неоднозначную реакцию у фанатов "Арсенала", которые даже запустили петицию против этого трансфера.



Однако после своего гола в победном для "Арсенала" матче Лиги Чемпионов против "Баварии" (3:1) Мадуэке признался, что весь негатив остался в социальных сетях, потому что на футбольном поле 23-летний англичанин чувствует лишь позитивные эмоции со стороны фанатов "канониров".



"Если честно, я спокойно отношусь к таким вещам. Это нормально, ведь ты находишься в публичном поле, и люди могут говорить о тебе, что пожелают".



"Но когда ты присутствуешь на стадионе и видишь, как фанаты относятся ко мне на стадионе, это невероятно. Я не переживаю насчет всего этого. Это осталось в отдаленном прошлом".



"Как и во время предыдущего матча, против "Тоттенхэма", это было невероятно, и это придает мне такой импульс".



"Я играю на краю поля, я могу чувствовать фанатов, я могу слышать их. Когда они настроены так позитивно насчет меня, это придает мне огромный импульс. Если честно, я очень рад насчет этого", — цитирует Мадуэке Evening Standard.