Хаманн призвал Слота убрать Салаха

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн призвал главного тренера Арне Слота убрать нападающего Мохамеда Салаха из стартового состава, чтобы не лишиться работы.

Поражение 1:4 от ПСВ в Лиге Чемпионов накануне стало очередным матчем, в котором Салах себя не проявил. Мохамед перестал приносить пользу в атаке, а также многие отмечают, что 33-летний египтянин мало помогает в обороне.



По мнению Хаманна, сейчас на кону находится работа Слота, и если Арне желает избежать увольнения, то должен быть безжалостен в отношении Салаха.



"Ты должен принять это решение. В каком-то смысле мне понравилось, что он (Слот) сохранил состав с предыдущего матча, потому что он дал им шанс исправиться".



"Но затем наступает момент, когда ты обязан убрать игроков из состава. Даже больших игроков".



"Я думаю, Салах может быть одним из тех, кого он уберет в первую очередь. Слот должен определиться, хочет он заслужить увольнение, продолжая выпускать Салаха? Или сохранить работу без него?"



"Это решение, которое он должен принять. Он должен думать: "Эти игроки обеспечивают мне лучшие шансы".



"Он дал Салаху возможность сегодня. Думаю, в воскресенье будет другая история".



"Что Салах делал во время второго гола ПСВ... У Слота была возможность сразу его убрать".



"Его поведение было позорным. Когда это делает игрок калибра Салаха... Мне больно это говорить. Он был парнем, который тащил команду последние семь или восемь лет. Но то, как он позволяет игроку пройти через него, ничего не сделав, чтобы помочь команде..." — сообщил Хаманн RTE Sport.