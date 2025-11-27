"Форест" не продаст Андерсона в январе

Эллиот Андерсон "Ноттингем Форест" принял решение, что отклонит любые предложения по полузащитнику Эллиоту Андерсону в зимнее трансферное окно.

23-летний Андерсон очень ярко проводит этот сезон — и не только за свой клуб, также утвердившись основным игроком сборной Англии.

"Манчестер Юнайтед" является одним из клубов, мечтающих переманить Андерсона, которого "Форест" приобрел у "Ньюкасла" за 35 миллионов фунтов летом 2024.

Однако Daily Mail утверждает, что "Форест" исключает продажу Андерсона в январе. Эллиот является незаменимым игроком для "лесников", вдобавок на "Сити Граунд" понимают, что их звезда только подорожает в случае успешного выступления на ЧМ-2026.




Метки Андерсон, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 27.11.2025 14:00

