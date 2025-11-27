"Юнайтед" ищет полузащитника и вингбека

"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист из семи полузащитников, а также собирается приобрести вингбека следующим летом.

По информации ESPN, "Юнайтед" собирается пригласить минимум одного полузащитника топ-уровня после окончания этого сезона.



Со стороны "Юнайтед" существует интерес к Эллиоту Андерсону из "Ноттингем Форест", Адаму Уортону из "Кристал Пэлас" и Карлосу Балеба из "Брайтона", но "красные дьяволы" не ограничивают себя этими тремя вариантами, также присматриваясь к Жоао Гомесу и Андре из "Вулверхэмптона", Ангело Штиллеру из "Штутгарта" и Конору Галлахеру из "Атлетико".



Помимо этого, в "Юнайтед" есть ощущение, что главному тренеру Рубену Амориму не помешал бы еще один вингбек, и "красные дьяволы" уже делают запросы насчет потенциальных целей.



При этом "Юнайтед" планирует свои основные трансферы на следующее лето, не собираясь проявлять большой активности в январе. "Дьяволы" надеются значительно разгрузить свою зарплатную ведомость в ближайшие полгода, избавившись от игроков вроде Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и, возможно, Каземиро с Харри Магуайром.