Кертис Джонс: "Мы в дерьме"

Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс признал, что ситуация, в которой оказалась его команда, скверно пахнет.

Накануне вечером "Ливерпуль" уступил ПСВ в Лиге Чемпионов со счетом 1:4, впервые с декабре 1953 оформив три поражения подряд с разницей в три гола или более.



Джонс совершенно не понимает, что происходит. Кертис уже даже перестал злиться и лишь надеется, что в игроках "Ливерпуля" проснется чувство гордости.



"У меня нет ответов. Честно нет. Я говорю это каждому. Это просто неприемлемо. Мне даже не нужно ждать, чтобы понять это. Я уже не злюсь внутри. Сейчас я на том этапе, когда у меня просто нет слов. Это сложно, потому что я играю за команду, которую поддерживаю. Я являюсь фанатом, и я наблюдаю этот клуб всю свое жизнь. И я очень, очень давно не видел, чтобы команда "Ливерпуля" переживала период с такого рода результатами".



"Однако мы по-прежнему носим эту эмблему на своей груди. И пока эта эмблема там, мы всегда должны сражаться. Мы постараемся, чтобы эта команда вернулась туда, где ей нужно быть. Мы постараемся снова показать каждому, что из себя представляет этот клуб и почему люди называли нас лучшей командой в мире. Но прямо сейчас мы в дерьме, и это нужно изменить", — цитирует Джонс The Guardian.