Артета: "Победили лучшую команду в Европе"

Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что в лице немецкой "Баварии" его подопечные победили лучшую команду в Европе.

Накануне "Арсенал" уверенно одолел "Баварию" со счетом 3:1, оставшись единственной непобежденной командой в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



"Арсенал" является единоличным лидером и в Премьер-Лиге, и на общем этапе Лиги Чемпионов, однако Артета предостерегает от далекоидущих выводов.



"Я должен похвалить наших игроков, потому что, думаю, они провели невероятный матч против, по моему мнению, лучшей команды в Европе. Каждый из нас по отдельности сыграл огромную роль в решении тех задач, которые перед вами ставят такие команды".



"Игроки знают, как упорно мы трудимся над подготовкой к каждому матчу. Мы знаем, что все решают очень маленькие детали. Мы действительно хорошо начали неделю, одержав победу против "Тоттенхэма" дома. Сегодня мы одержали еще одну победу огромной важности, но не более тоо".



"Определенно, пока что мы очень стабильны в этом соревновании, но это только начало. Мы так довольны тем, что увидели сегодня".



"Повторюсь, это невероятно, какую энергетику мы создали на стадионе, какую энергетику мы транслируем и с каким качеством мы играем. И нам нужно поддерживать этот уровень, потому что это все еще очень ранняя стадия сезона", — цитирует Артету Sky Sports.