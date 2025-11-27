Слот: "Я чувствую себя в безопасности"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что чувствует себя в безопасности и ощущает поддержку руководства клуба.

Накануне "Ливерпуль" был разгромлен дома ПСВ в Лиге Чемпионов (1:4), оформив свое девятое поражение в 12 последних матчах, и это худшая серия мерсисайдского клуба с сезона 1953/54, обернувшегося понижением в классе.



Слот понимает, что к нему есть большие вопросы, однако Арне чувствует, что руководство "Ливерпуля" по-прежнему в него верит.



"Я чувствую себя в безопасности, я в порядке, у меня есть большая поддержка от людей сверху. Конечно, было бы приятно изменить ситуацию и одержать победу, но когда ты трудишься тренером и твои дела идут неважно, это нормально, что появляются вопросы. Меня устраивает мое положение. Я не первый раз оказываюсь в сложном положении, но самое время изменить это".



"Мы много разговариваем с руководством. Они помогают команде и мне, и мы ведем эти разговоры, но они не звонят мне каждую минуту на протяжении дня, чтобы сказать, что они доверяют мне. Во время обычных разговоров я чувствую это доверие. Но я пока не разговаривал с ними после этого матча, поэтому посмотрим", — цитирует Слота The Guardian.