"Тоттенхэм" снова проиграл ПСЖ

"Тоттенхэм" снова не прошел испытание французским ПСЖ, уступив действующим победителям Лиги Чемпионов со счетом 5:3.

По сравнению с поражением 4:1 от "Арсенала" свой шанс в стартовом составе "шпор" получили Арчи Грей, Педро Порро, Лукас Бергвалл, Пап Матар Сарр и Рандаль Коло-Муани. Жоау Палинья и Мохаммед Кудус оказались среди переведенных в запас.



Гости выглядели весьма уверенно в начале матча. Хозяева пытались оказывать давление, но реальных угроз воротам Гульельмо Викарио не создавали.



"Тоттенхэм" осмелел настолько, что на 35-й минуте открыл счет. После навесной передачи к дальней штанге Коло-Муани сделал скидку вдоль ворот на Ришарлисона, и тот головой отправил мяч в сетку с близкого расстояния — 0:1.



Однако удержать свое преимущество до перерыва "шпорам" не удалось. На исходе первого тайма Витинья нанес великолепный удар в касание с подступов к штрафной — 1:1.



В начале второго тайма Коло-Муани вколотил мяч в сетку своей бывшей команды после выноса защитника с линии ворот — 1:2.



Однако прошло всего три минуты, и Витинья еще раз продемонстрировал свое мастерство дальнего удара, поразив ворота с границы штрафной — 2:2.



А на 59-й минуте ПСЖ вышел вперед. Хозяева перехватили мяч вблизи чужой штрафной и без промедления вывели на удар Фабиана Руиса — 3:2.



На 65-й хозяева укрепили свое преимущество. Сарр не смог вынести мяч после розыгрыша углового у своих ворот, чем немедленно воспользовался Вильям Пачо — 4:2.



На 72-й минуте Коло-Муани взял инициативу на себя, смело пошел на двух защитников и поразил ворота — 4:3.



Однако последнее слово в матче осталось за ПСЖ. Это Витинья оформил хет-трик с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку Кристиана Ромеро — 5:3.



ПСЖ несколько проспал начало матча и дал сопернику фору, но стоило парижанам включиться в игру, и "Тоттенхэму" пришлось несладко. В итоге "шпоры" закономерно уступили, не сумев взять реванш за неудачу в поединке за Суперкубок Европы.



ПСЖ (Франция) — "Тоттенхэм" (Англия) — 5:3 (1:1)



Голы: Витинья 45, 53, 76 (пен), Руис 59, Пачо 65 — Ришарлисон 35, Коло-Муани 50, 72.



ПСЖ: Шевалье, Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес 45), Невеш, Витинья (Забарный 90), Руис, Кварацхелия (Дембеле 79), Нджанту (Рамуш 79), Барколя (Ли 56).



"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Грей (Палинья 76), Ромеро, Ван де Вен, Спенс (Удоджи 84), Сарр (Одобер 84), Бергвалл (Кудус 76), Бентанкур, Ришарлисон, Коло-Муани (Симонс 84).



Предупреждение: Бергвалл.