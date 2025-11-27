"Арсенал" убедительно победил "Баварию"
"Арсенал" нанес немецкой "Баварии" ее первое поражение в этом сезоне в убедительной манере забрав все три очка — 3:1.
Относительно победы 4:1 над "Тоттенхэмом" в старте у "канониров" произошло два изменения. Это защитники Кристиан Москера и Майлс Льюис-Скелли появились вместо Пьеро Инкапье и Риккардо Калафьори.
Первый опасный момент возник на восьмой минуте, когда Троссард ворвался в штрафную по левому краю, но попытка подсечь мяч перед голкипером оказалась неудачной. Атака продолжилась, и Леандро получил второй шанс, однако его удар был заблокирован, вдобавок лайнсмен уже поднял флажок.
На 22-й минуте "Арсенал" применил свое грозное оружие в виде розыгрыша стандарта. Букайо Сака подал угловой, а Мануэль Нойер не добрался до мяча на выходе, позволив Юрриену Тимберу поразить ворота головой — 1:0.
Вскоре хозяева имели хорошую возможность удвоить свое преимущество. Сыграв с партнером в стенку, Эберечи Эзе вышел на ударную позицию по левому краю штрафной, но направил мяч мимо ворот.
На 32-й минуте "канониры" были наказаны за свою расточительность. После длинного заброса в штрафную Серж Гнабри в касание сбросил мяч на 17-летнего Леннара Карля, и тот из центра площадки поразил ворота — 1:1.
Самым заметным событием в остатке первого тайма стала травма Троссарда, вместо которого вступил в игру Нони Мадуэке.
"Арсенал" был заметно лучше в начале второго тайма, раз за разом угрожая воротам "Баварии". Нойер и его защитники трудились в поте лица.
В конце концов гости дрогнули под этим натиском. Вышедший на замену Калафьори прострелил с левого фланга во вратарскую, а там первым на мяче оказался Мадуэке — 2:1.
"Бавария" помчалась отыгрываться, но на 77-й минуте нарвалась на контратаку, и Габриэль Мартинелли, проскочив мимо Нойера, закатил мяч в пустые ворота — 3:1.
"Арсенал" сдержал Кейна, но пропустил от 17-летнего Карля. Однако своей игрой во втором тайме "канониры" сделали свою победу абсолютно заслуженной, нанеся "Баварии" ее первое поражение в этом сезоне.
"Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 3:1 (1:1)
Голы: Тимбер 22, Мадуэке 69, Мартинелли 77 — Карль 32.
"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 81), Салиба, Москера, Льюис-Скелли (Калафьори 68), Субименди, Райс, Эзе (Эдегор 81), Сака (Мартинелли 68), Троссард (Мадуэке 38), Мерино.
"Бавария": Нойер, Киммих (Горецка 81), Та, Упамекано (Ким 82), Станишич, Павлович, Лаймер (Бишоф 72), Карль (Геррейру 81), Олисе, Гнабри (Джексон 72), Кейн.
Предупреждения: Салиба, Мерино — Упамекано, Лаймер.
27.11.2025 00:55
Просмотров: 1511
Дырявых хейтеров с победой. Арсенал > Челси
(ответить)
вот так Габриеэля нет в составе и уже в каждом матче пропускаем.
(ответить)
🗣Мадуеке о матче с Челси:
«Посмотрим. Первая против второй, у них очень хороший состав. С Божьей помощью мы добьёмся нужного нам результата.»
Токо на Бога надеятся....
(ответить)
«Ливерпуль» впервые с 1992 года пропустил три или более гола в трёх подряд поединках всех турниров. Ранее по три мяча «красным» забили «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити», разгромившие команду Арне Слота 3:0 в рамках Премьер-лиги.
YNWA!!!
(ответить)
Ооо времена настали... после позоров в 1/8 от Барсы и Баварии, команда в ярком стиле обыгрывает грандов раз за разом.
Но поскольку это Арсенал, то Посмотрим на них весной
(ответить)
Настоящие доминаторы. Баварку не было видно во втором тайме.
(ответить)
Если ещё и пенсов накуканим то это будет вообще сказка))))))))
(ответить)
Какая же пи3да Арсику в восскресенье, Эстеван расчехлит пистончик!
(ответить)
Гелевый ошибся выпустив против Олимп мелкого Скелли. Если б играл итальянский конь с начала то гола карлика не было бы. Райс и Тимбер отлично отыграли ну и замены порешали конечно. Отлично выкупили Нони у пенсорасов по дешевке тропаря увели + паспорт и местный воспитанник.
(ответить)
шо за негр такой из трамплина ? мадуэке ... ничего не слышал о типчике
(ответить)
Ну что же, перезагрузка не помешает. Лайвер восстанет как феникс! После НГ игра должна наладиться. Арне Слот не вывез, бывает. Но КНЯЗИ всё равно будут на троне!!! Это неизбежно. YNWA
(ответить)
Жду разъеба очка шлюхопенсов в выходные. Уважение Ливеру, Юнайтед и многим
Фанаты челси - отбросы
(ответить)
hachidlo
Будь я натуралом, то не болел бы за членси
(ответить)
Енергии у асна ебом.
(ответить)
жаль что пропустили, почти зашквар
(ответить)
Горе у пенсов
(ответить)
И если бы не Нойер, еще двушка должна была залетать.
(ответить)
