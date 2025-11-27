"Арсенал" убедительно победил "Баварию"

"Арсенал" нанес немецкой "Баварии" ее первое поражение в этом сезоне в убедительной манере забрав все три очка — 3:1.

Относительно победы 4:1 над "Тоттенхэмом" в старте у "канониров" произошло два изменения. Это защитники Кристиан Москера и Майлс Льюис-Скелли появились вместо Пьеро Инкапье и Риккардо Калафьори.



Первый опасный момент возник на восьмой минуте, когда Троссард ворвался в штрафную по левому краю, но попытка подсечь мяч перед голкипером оказалась неудачной. Атака продолжилась, и Леандро получил второй шанс, однако его удар был заблокирован, вдобавок лайнсмен уже поднял флажок.



На 22-й минуте "Арсенал" применил свое грозное оружие в виде розыгрыша стандарта. Букайо Сака подал угловой, а Мануэль Нойер не добрался до мяча на выходе, позволив Юрриену Тимберу поразить ворота головой — 1:0.



Вскоре хозяева имели хорошую возможность удвоить свое преимущество. Сыграв с партнером в стенку, Эберечи Эзе вышел на ударную позицию по левому краю штрафной, но направил мяч мимо ворот.



На 32-й минуте "канониры" были наказаны за свою расточительность. После длинного заброса в штрафную Серж Гнабри в касание сбросил мяч на 17-летнего Леннара Карля, и тот из центра площадки поразил ворота — 1:1.



Самым заметным событием в остатке первого тайма стала травма Троссарда, вместо которого вступил в игру Нони Мадуэке.



"Арсенал" был заметно лучше в начале второго тайма, раз за разом угрожая воротам "Баварии". Нойер и его защитники трудились в поте лица.



В конце концов гости дрогнули под этим натиском. Вышедший на замену Калафьори прострелил с левого фланга во вратарскую, а там первым на мяче оказался Мадуэке — 2:1.



"Бавария" помчалась отыгрываться, но на 77-й минуте нарвалась на контратаку, и Габриэль Мартинелли, проскочив мимо Нойера, закатил мяч в пустые ворота — 3:1.



"Арсенал" сдержал Кейна, но пропустил от 17-летнего Карля. Однако своей игрой во втором тайме "канониры" сделали свою победу абсолютно заслуженной, нанеся "Баварии" ее первое поражение в этом сезоне.



"Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 3:1 (1:1)



Голы: Тимбер 22, Мадуэке 69, Мартинелли 77 — Карль 32.



"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 81), Салиба, Москера, Льюис-Скелли (Калафьори 68), Субименди, Райс, Эзе (Эдегор 81), Сака (Мартинелли 68), Троссард (Мадуэке 38), Мерино.



"Бавария": Нойер, Киммих (Горецка 81), Та, Упамекано (Ким 82), Станишич, Павлович, Лаймер (Бишоф 72), Карль (Геррейру 81), Олисе, Гнабри (Джексон 72), Кейн.



Предупреждения: Салиба, Мерино — Упамекано, Лаймер.