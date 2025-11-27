"Ливерпуль" разгромно уступил ПСВ
"Ливерпуль" потерпел третье подряд разгромное поражение, уступив дома голландскому ПСВ со счетом 1:4.
Главный тренер "красных" Арне Слот отреагировал на поражение 0:3 от "Ноттингем Форест", убрав из стартового состава Алиссона и Александера Исака, вместо которых появились Георгий Мамардашвили и Уго Экитике.
От начала матча прошло только четыре минуты, как Виргил Ван Дейк поднял руку и задел летевший мяч. Рефери назначил пенальти, который уверенно реализовал ветеран Иван Перишич — 0:1.
Хозяева "Энфилда" помчались отыгрываться и на 16-й минуте сравняли счет. Это Доминик Собослаи сыграл на добивании после того, как голкипер гостей отразил удар Коди Гакпо с левого края штрафной — 1:1.
Вскоре мяч еще раз побывал в воротах Мамардашвили, однако "Ливерпуль" спасло положение вне игры у соперника при розыгрыше стандартного положения.
Ответный гол придал уверенности "красным", которые остаток тайма провели в атаках и несколько раз угрожали воротам Матея Коваржа, но тот больше не пустил мяч в свои ворота.
После перерыва атакующий настрой хозяев куда-то испарился, и на 56-й минуте Гус Тил пробил в касание из центра штрафной после кинжальной передачи низом от Мауро Жуниора — 1:2.
Гол Тила придал ПСВ уверенности. "Ливерпуль" не перестал атаковать, но выглядел не так агрессивно, как во второй половине первого тайма.
Развязка случилась на 73-й минуте, когда Коухаиб Дриош добил мяч в ворота после попадания Рикардо Пепи в штангу — 1:3.
Ничего изменить "красные" уже не смогли. ПСВ без проблем отбился от довольно вялых атак команды Арне Слота.
Уже в компенсированное время Дриош сделал победу гостей еще убедительнее, пробив в касание после передачи партнера назад в штрафной — 1:4.
Очевидно, "Ливерпуль" находится в глубокой психологической яме. "Красные" почти бросили играть, когда разочаровывающим образом пропустили гол в начале второго тайма.
"Ливерпуль" (Англия) — ПСВ (Голландия) — 1:4 (1:1)
Голы: Собослаи 16 — Перишич 6 (пен), Тил 56, Дриош 73, 90.
"Ливерпуль": Мамардашвили, Собослаи, Ван Дейк, Конате (Кьеза 76), Керкез, Джонс, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Экитике (Исак 61), Гакпо.
ПСВ: Коварж, Дест, Схаутен, Гасьоровски, Салах-Эддин, Ман (Байрактаревич 89), Жуниор, Верман, Перишич (Дриош 73), Сайбари, Тил (Пепи 70).
Предупреждение: Ван Дейк.
