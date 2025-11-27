"Ливерпуль" разгромно уступил ПСВ

Ливерпуль "Ливерпуль" потерпел третье подряд разгромное поражение, уступив дома голландскому ПСВ со счетом 1:4.

Главный тренер "красных" Арне Слот отреагировал на поражение 0:3 от "Ноттингем Форест", убрав из стартового состава Алиссона и Александера Исака, вместо которых появились Георгий Мамардашвили и Уго Экитике.

От начала матча прошло только четыре минуты, как Виргил Ван Дейк поднял руку и задел летевший мяч. Рефери назначил пенальти, который уверенно реализовал ветеран Иван Перишич — 0:1.

Хозяева "Энфилда" помчались отыгрываться и на 16-й минуте сравняли счет. Это Доминик Собослаи сыграл на добивании после того, как голкипер гостей отразил удар Коди Гакпо с левого края штрафной — 1:1.

Вскоре мяч еще раз побывал в воротах Мамардашвили, однако "Ливерпуль" спасло положение вне игры у соперника при розыгрыше стандартного положения.

Ответный гол придал уверенности "красным", которые остаток тайма провели в атаках и несколько раз угрожали воротам Матея Коваржа, но тот больше не пустил мяч в свои ворота.

После перерыва атакующий настрой хозяев куда-то испарился, и на 56-й минуте Гус Тил пробил в касание из центра штрафной после кинжальной передачи низом от Мауро Жуниора — 1:2.

Гол Тила придал ПСВ уверенности. "Ливерпуль" не перестал атаковать, но выглядел не так агрессивно, как во второй половине первого тайма.

Развязка случилась на 73-й минуте, когда Коухаиб Дриош добил мяч в ворота после попадания Рикардо Пепи в штангу — 1:3.

Ничего изменить "красные" уже не смогли. ПСВ без проблем отбился от довольно вялых атак команды Арне Слота.

Уже в компенсированное время Дриош сделал победу гостей еще убедительнее, пробив в касание после передачи партнера назад в штрафной — 1:4.

Очевидно, "Ливерпуль" находится в глубокой психологической яме. "Красные" почти бросили играть, когда разочаровывающим образом пропустили гол в начале второго тайма.

"Ливерпуль" (Англия) — ПСВ (Голландия) — 1:4 (1:1)

Голы: Собослаи 16 — Перишич 6 (пен), Тил 56, Дриош 73, 90.

"Ливерпуль": Мамардашвили, Собослаи, Ван Дейк, Конате (Кьеза 76), Керкез, Джонс, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Экитике (Исак 61), Гакпо.

ПСВ: Коварж, Дест, Схаутен, Гасьоровски, Салах-Эддин, Ман (Байрактаревич 89), Жуниор, Верман, Перишич (Дриош 73), Сайбари, Тил (Пепи 70).

Предупреждение: Ван Дейк.




Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, ПСВ

Последние комментарии:




  1. shearer1 27.11.2025 02:21 # shearer1
    Ливерпуль - Россия - Пукин слот

    Вот как излишество денег портят людей.

    (ответить)

  2. shearer1 27.11.2025 02:17 # shearer1
    Ливерпуль - Россия - Пукин слот

    развалюха

    (ответить)

  3. eakz 27.11.2025 02:05 # eakz
    Слота нельзя увольнять. Политика клуба You will Never Walk Alone

    (ответить)

  4. ooaaaa 27.11.2025 01:52 # ooaaaa
    клопп всегда немцев разбирал на кусочки
    слотт не смог даже голлнадцев разобрать

    это finish

    (ответить)

  5. largo-winch 27.11.2025 01:25 # largo-winch
    Керкез идет нахуй
    Ишак идет нахуй
    Шлакпо идет нахуй
    Конате идет НАХУЙ &#215;3
    Мамардак - нахуй
    Слот идет нахуй
    Тренерский штаб все идут нахуй
    Наркот идет нахуй
    Кого еще нахуй послать?
    Сделаю это бесплатно

    (ответить)

  6. manutd-20champ 27.11.2025 01:13 # manutd-20champ
    вот он, настоящий тренер LOST

    (ответить)

  7. seregaball 27.11.2025 01:13 # seregaball
    Че нельзя тактику поменять, и играть в короткий пас

    (ответить)

  8. rumiplo 27.11.2025 01:07 # rumiplo
    ебать ливер опускают.пра о слоте за думаться. там такой тне хаг приезжа недавно.. клоп он великий без вопроов.вот и воспользоволся наследством

    (ответить)

  9. dembo 27.11.2025 01:02 # dembo
    Вуахахаха сукаахахахха

    (ответить)

  10. alexomck 27.11.2025 01:02 # alexomck
    Праздник у пенсов

    (ответить)

  11. gucman 27.11.2025 01:00 # gucman
    ПСВ - новые хозяева сучек Лyзepxyя

    (ответить)

  12. skychnie-oboi 27.11.2025 00:58 # skychnie-oboi
    Играли нормально - но какие то глупые ошибки все испортили...опять нереализация и опять гавно гол из неоткуда....
    На разгром не наиграли точно...Забей 1-2 гола своих и все игра будет по другому идти...И пох на ккой то рандом...
    Салах труп - Гакпо труп - все трупы Мак Алистер труп... Мне кажется Алисон бы 2 гола точно вытащил..
    А так играли первый тайм очень неплохо...Но когда Еблан Гакпо с метра бьет выше головой а сопернbк бьет их момента d Xg=0,00001% без замаха и бьет в штангу - прокатывая кипера вникуда и потом добивает в пустые ворота халяву это пцц анлак.

    (ответить)

  13. largo-winch 27.11.2025 00:57 # largo-winch
    Слот из ментальных монстров сделал ментальных слабых.

    Ну увольте уже клоуна. Без тренера лучше будут играть, даже пенсу понятно же.

    (ответить)

  14. gucman 27.11.2025 00:57 # gucman
    Лyзepxyй - позор Англии. Ожидаю вылет из ЛЧ и понижение до Чемпионшипа!

    (ответить)

  15. babsez 27.11.2025 00:56 # babsez
    Мне кажется один немец уже собирает чемоданы из отпуска

    (ответить)

  16. mafia 27.11.2025 00:55 # mafia
    РОССИЯ ПУТИН ЧЕЛСИ

    (ответить)

