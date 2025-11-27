"Вилла" примет решение по Харви Эллиотту в январе

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери объявил, что решение о дальнейшей судьбе полузащитника Харви Эллиотта будет принято в январе.

Эллиотт сыграл лишь пять матчей за "Виллу" после своего перехода из "Ливерпуля" на правах аренды в заключительный день летнего трансферного окна.



В четырех последних матчах "Виллы" в Премьер-Лиге Эллиотта даже не было среди запасных. Можно предположить, что бирмингемцы так поступают, чтобы Харви не достиг рубежа в 10 поединков, после чего возникнет обязательство по выкупу 22-летнего англичанина за 35 миллионов фунтов.



Арендное соглашение по Эллиотту не предусматривает опции досрочного прекращения в январе, однако "Ливерпуль" и "Вилла" могут попытаться об этом договориться, когда придет время. Нюанс в том, что Харви уже заигран за два клуба в этом сезоне и не может выступать за третий.



"Есть ли у Эллиотта будущее в "Вилле"? Сейчас нас ждет много матчей. Нам нужно сосредоточиться на каждом матче с имеющимися игроками".



"Мы не думаем о трансферном окне в январе. Он является одним из наших игроков и, надеюсь, сможет помочь нам. Затем мы решим", — цитирует Эмери Daily Mirror.