Руни считает, что у "Арсенала" "хорошие шансы" на победу в Лиге Чемпионов

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что у "Арсенала" есть хорошие шансы выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне.

В данный момент "Арсенал" имеет шестиочковый отрыв во главе Премьер-Лиги, а также идет без потерь в Лиге Чемпионов.



В преддверии матча "Арсенала" против "Баварии" в Лиге Чемпионов Руни оценил глубину состава "канониров" и предположил, что это может стать ключом к успеху.



"Думаю, у них хорошие шансы, которых у них давно не было. Весь состав, который они собрали, хорош. У них хорошие игроки, которые выходят с первых минут, а также хорошие игроки на скамейке. Им есть кем заменить игроков в случае травм".



"Думаю, они действительно хорошо потрудились в плане комплектации состава, и они действительно сильны в Премьер-Лиге. Если они смогут перенести эту форму в Лигу Чемпионов, у них будут хорошие шансы", — цитирует Руни ESPN.