Майк Эшли сделал предложение по "Шеффилд Уэнсдей"

Бывший владелец "Ньюкасла" Майк Эшли сделал предложение о покупке кризисного "Шеффилд Уэнсдей" из Чемпионшипа.

По информации The Telegraph, Эшли стал серьезным претендентом на покупку "Уэнсдей" после того, как во вторник вечером уведомил временную администрацию клуба о своей готовности предложить около 20 миллионов фунтов.



В данный момент "Уэнсдей" выставлен на продажу, вызывая интерес у инвесторов со всего мира, включая два консорциума из Соединенных Штатов.



Всем заинтересованным сторонам было сказано показать на банковском счете 50 млн. фунтов, чтобы получить доступ к отчетности "Уэнсдей" и всей внутренней информации.



Эшли владел "Ньюкаслом" на протяжении 14 лет — до продажи клуба Суверенному фонду Саудовской Аравии за 300 млн. фунтов в октябре 2021. В последние годы Майк также проявлял интерес к "Дерби", "Ковентри" и "Редингу".



Добавим, в данный момент "Уэнсдей" занимает последнее место в Чемпионшипе.