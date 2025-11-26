Чилуэлл хочет показать "крупнейший средний палец"

Бен Чилуэлл Защитник французского "Страсбура" Бен Чилуэлл заявил, что мечтает отправиться на ЧМ-2026 со сборной Англии и этим показать "крупнейший средний палец" своим ненавистникам.

Будучи отстраненным от первой команды "Челси", на исходе летнего трансферного окна Чилуэлл перебрался в родственный "синим" "Страсбур".

Во Франции 28-летний защитник обрел регулярную игровую практику и теперь хочет ворваться в планы главного тренера англичан Томаса Тухеля.

"Вот это была бы история, если бы я отправился на Чемпионат Мира после того, как оказался среди отстраненных от первой команды, и все списали меня со счетов 12 месяцами ранее".

"Это был бы просто крупнейший средний палец столь многим людям, и это мотивирует меня. "Челси" был честен со мной, поэтому я не обижаюсь, но, конечно, у меня есть чувство гордости, и было бы приятно доказать неправоту некоторых людей".

"Наверное, 99 из 100 людей скажут: "Нет, он не поедет, для него невозможно отправиться на Чемпионат Мира".

"Мы разговаривали с тренером с момента его назначения в сборной Англии. Я постараюсь сформулировать это правильно — мне было сказано, что это (поездка Чилуэлла на ЧМ-2026) не исключено", — сообщил Чилуэлл BBC.




  1. skydreams 26.11.2025 21:23 # skydreams
    молодец Чилли, ебашь, главное без травм!

  2. chelsealondon 26.11.2025 21:21 # chelsealondon
    Восстановят лучшую пару крайних защитников …

  3. dembo 26.11.2025 21:13 # dembo
    Е6ать далбаеб...

