Артета: "Бавария" из другой вселенной"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что немецкая "Бавария" является командой из "другой вселенной", нежели "канониры", благодаря своим успехам в Лиге Чемпионов.

"Арсенал" еще никогда не выигрывал Лигу Чемпионов, в прошлом сезоне только трижды в своей истории достигнув полуфинальной стадии, где "канониры" были биты ПСЖ.



Поэтому в преддверии домашнего матча против "Баварии" Артета был вынужден признать, что уровень клуба из Мюнхена, а также "Реала" пока недосягаем для "Арсенала".



"Является ли "Арсенал" частью европейской элиты? Если говорить с точки зрения игры и стабильности, то, надеюсь, да. Но если учитывать трофеи на этом уровне... Мы никогда не выигрывали Лигу Чемпионов в своей истории, а "Бавария" делала это шесть раз. Поэтому мы не там. Если также сравнивать с "Реалом", то они из другой вселенной", — цитирует Артету The Guardian.