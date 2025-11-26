Анонс матча ПСЖ — "Тоттенхэм"

В среду вечером "Тоттенхэм" встретится на общем этапе Лиги Чемпионов со французским ПСЖ, своим обидчиком по матчу за Суперкубок Европы.

В августе "Тоттенхэм" вел против ПСЖ с разницей в два гола, однако действующие победители Лиги Чемпионов смогли перевести игру к серии пенальти, где и взяли верх.



В данный момент ПСЖ имеет в своем активе девять очков на общем этапе Лиги Чемпионов, на одно опережая "Тоттенхэм".



- Прежде ПСЖ и "Тоттенхэм" пересекались лишь однажды. Это случилось минувшим летом, когда парижане одержали победу по пенальти в матче за Суперкубок Европы.



- "Тоттенхэм" проиграл только два из 13 последних матчей против французских команд в еврокубках (6 побед, 5 ничьих).



- ПСЖ потерпел лишь одно поражение в шести последних домашних матчах против английских команд в Лиге Чемпионов (4 победы, 1 ничья) — 1:0 от "Ливерпуля" в марте 2025.



- "Тоттенхэм" не знает поражений в Лиге Чемпионов уже пять матчей кряду (2 победы, 3 ничьи), четырежды сохранив свои ворота на замке в течение этого времени.



- ПСЖ выиграл шесть из семи последних матчей на общем этапе Лиги Чемпионов (1 поражение), в среднем забивая по 3.6 гола.



- В 13 матчах в Лиге Чемпионов и Лиге Европы в 2025 году у "Тоттенхэма" семь "клин-шитов".



- 13 из 52 голов ПСЖ в Лиге Чемпионов со старта прошлого сезона были забиты игроками не старше 21 года, и это высший показатель среди всех команд (25%).



- Микки Ван де Вен — лучший бомбардир "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов с двумя голами.



Единственной новой потерей "Тоттенхэма" перед выездом в Париж стал нападающий Бреннан Джонсон, который отбывает дисквалификацию. Раду Дрэгушин, Джеймс Мэддисон и Доминик Соланке по-прежнему травмированы.



Лига Чемпионов. Общий этап. 5-й тур

ПСЖ (Франция) — "Тоттенхэм" (Англия)

Париж. Стадион "Парк де Пренс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз