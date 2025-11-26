Джеррард повременит с возвращением к работе в Англии

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард едва ли возглавит какой-либо британский клуб раньше апреля следующего года.

Совсем недавно Джеррарда связывали с назначением в "Мидлсбро", который искал замену ушедшему в "Вулверхэмптон" Робу Эдвардсу. А перед этим Стивен был близок к возвращению в "Рейнджерс".



Таким образом, Джеррард по-прежнему находится без работы после своего ухода из саудовского "Аль-Иттифака" в январе, и talkSPORT утверждает, что трудоустройство Стивена во многом зависит от налоговой ситуации.



Дело в том, что возвращение к работе в Великобритании до весны было бы чревато для Джеррарда уплатой 45% от заработанного в Саудовской Аравии, чего Стивену хотелось бы избежать.