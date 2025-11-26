Анонс матча "Ливерпуль" — ПСВ

Мохамед Салах и Александер Исак "Ливерпуль" постарается реабилитироваться за последние неудачи в домашнем матче Лиги Чемпионов против голландского ПСВ в среду вечером.

"Ливерпуль" проиграл оба своих последних матча в Премьер-Лиге с одинаковым счетом 3:0 и теперь находится в нижней половине таблицы, имея отрицательную разницу мячей. Поэтому от команды Арне Слота ожидают реакции.

Но в Лиге Чемпионов дела "Ливерпуля" идут неплохо. "Красные" набрали девять очков из 12 возможных, в своем предыдущем европейском матче одолев "Реал" со счетом 1:0.

- "Ливерпуль" выиграл пять из шести первых встреч с ПСВ в еврокубках (1 ничья), но в прошлом сезоне потерпел поражение в Эйндховене со счетом 3:1 на общем этапе.

- ПСВ выиграл лишь один из 14 последних выездных матчей против английских команд в еврокубках (5 ничьих, 8 поражений) — 1:0 против "Тоттенхэма" в Кубке УЕФА сезона 2007/08.

- "Ливерпуль" выиграл все 13 последних домашних матчей на групповом / общем этапе Лиги Чемпионов.

- В 10 своих последних матчах Лиги Чемпионов ПСВ и забивал (22), и пропускал (23).

- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов ПСВ забил четыре гола на 86-й минуте или позже — больше всех.

- Арне Слот как тренер выиграл только один из своих восьми последних матчей против ПСВ во всех соревнованиях (3 ничьи, 4 поражения).

- Рикардо Пепи из ПСВ совершил пять результативных действиях в четырех последних матчах Лиги Чемпионов (3+2).

- В четырех первых турах общего этапа только трое игроков создали 5+ больших моментов, и все они представляют "Ливерпуль": Флориан Вирц, Коди Гакпо и Доминик Собослаи.

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес доступен, несмотря на дискомфорт в колене. Джованни Леони, Конор Брэдли, Джереми Фримпонг и Флориан Вирц по-прежнему травмированы.

Лига Чемпионов. Общий этап. 5-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — ПСВ (Голландия)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз




Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 212

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 26.11.2025 14:50 # largo-winch
    Лысый шарлатан небось на победу гостей зарядил

    (ответить)

  2. closer 26.11.2025 14:42 # closer
    ну че, хату на ливерпуль

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: