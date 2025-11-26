Анонс матча "Ливерпуль" — ПСВ

"Ливерпуль" постарается реабилитироваться за последние неудачи в домашнем матче Лиги Чемпионов против голландского ПСВ в среду вечером.

"Ливерпуль" проиграл оба своих последних матча в Премьер-Лиге с одинаковым счетом 3:0 и теперь находится в нижней половине таблицы, имея отрицательную разницу мячей. Поэтому от команды Арне Слота ожидают реакции.



Но в Лиге Чемпионов дела "Ливерпуля" идут неплохо. "Красные" набрали девять очков из 12 возможных, в своем предыдущем европейском матче одолев "Реал" со счетом 1:0.



- "Ливерпуль" выиграл пять из шести первых встреч с ПСВ в еврокубках (1 ничья), но в прошлом сезоне потерпел поражение в Эйндховене со счетом 3:1 на общем этапе.



- ПСВ выиграл лишь один из 14 последних выездных матчей против английских команд в еврокубках (5 ничьих, 8 поражений) — 1:0 против "Тоттенхэма" в Кубке УЕФА сезона 2007/08.



- "Ливерпуль" выиграл все 13 последних домашних матчей на групповом / общем этапе Лиги Чемпионов.



- В 10 своих последних матчах Лиги Чемпионов ПСВ и забивал (22), и пропускал (23).



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов ПСВ забил четыре гола на 86-й минуте или позже — больше всех.



- Арне Слот как тренер выиграл только один из своих восьми последних матчей против ПСВ во всех соревнованиях (3 ничьи, 4 поражения).



- Рикардо Пепи из ПСВ совершил пять результативных действиях в четырех последних матчах Лиги Чемпионов (3+2).



- В четырех первых турах общего этапа только трое игроков создали 5+ больших моментов, и все они представляют "Ливерпуль": Флориан Вирц, Коди Гакпо и Доминик Собослаи.



Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес доступен, несмотря на дискомфорт в колене. Джованни Леони, Конор Брэдли, Джереми Фримпонг и Флориан Вирц по-прежнему травмированы.



Лига Чемпионов. Общий этап. 5-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — ПСВ (Голландия)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз