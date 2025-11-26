Робертсон: "Критика в адрес "Ливерпуля" оправданна"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что критика в адрес его команда "оправданна".

Поражение 0:3 от "Ноттингем Форест" в минувший уикенд стало для "Ливерпуля" шестым в семи последних матчах Премьер-Лиги, и сейчас "красные" занимают только 11-е место.



"Ливерпуль" оказался в нижней половине таблицы Премьер-Лиги впервые за более чем десятилетие, и Робертсон признает, что в данный момент его команда не оправдывает ожиданий.



"Этот футбольный клуб устанавливал высокие стандарты многие годы, и когда вы не дотягиваете до них, критика становится громче и громче".



"В данную минуту у нас не может быть никаких возражений насчет критики в наш адрес. Она оправданна, учитывая наше положение и наши результаты. Но теперь это зависит от нас, останемся ли мы сплоченными".



"Это зависит от нас, постараемся ли мы снова стать лучшей версией себя. Если мы сделаем это, то у нас в составе достаточно мастерства, чтобы результаты были лучше".



"Сейчас важно, чтобы люди не теряли веру в свои способности, не теряли уверенность в себе. И важно, чтобы у нас была сплоченность на тренировочном поле".



"Если мы сделаем это, то мы обеспечим себе лучшие шансы преодолеть это. Но, разумеется, нам нужно снова начать демонстрировать стабильность в своей работе. Это проблема", — цитирует Робертсона Sky Sports.