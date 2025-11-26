Анонс матча "Арсенал" — "Бавария"

В среду вечером возглавляющие таблицу общего этапа Лиги Чемпионов "Арсенал" и "Бавария" сыграют друг с другом.

Как и "Интер", пока "Арсенал" и "Бавария" идут со 100-процентным результатом в Лиге Чемпионов, набрав 12 очков из 12 возможных. Поэтому победитель этого матча сделает большой шаг к тому, чтобы приблизиться к выходу в плей-офф напрямую.



"Арсенал" и "Бавария" также уверенно лидируют в своих национальных чемпионатах, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.



"Каждый соперник бросает вам разные вызовы. "Бавария" в отличной форме. Они играют на стабильно высоком уровне, и это очень, очень впечатляет. Мы знаем это, и это также огромная возможность для нас показать, на что мы способны", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.



- "Арсенал" 14 раз играл против "Баварии" в Лиге Чемпионов — больше, чем против какой-либо другой команды.



- "Арсенал" не выиграл ни одной из пяти последних встреч с "Барселоной" (1 ничья, 4 поражения) — с победы 2:0 в октябре 2015.



- "Арсенал" выиграл лишь один из четырех матчей против "Баварии" на групповом / общем этапе Лиги Чемпионов.



- "Арсенал" выиграл все восемь последних матчей на групповом / общем этапе Лиги Чемпионов с общим счетом 24:3.



- После поражения 3:0 от ПСЖ в сентябре 2017 "Бавария" проиграла только три из 52 матчей на групповом / общем этапе Лиги Чемпионов (45 побед, 4 ничьих), причем все три этих поражения случились на выезде.



- "Арсенал" — единственная команда, которая еще не пропускала в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- "Арсенал" и "Бавария" — две из четырех команд, которые еще не уступали в счете по ходу своих матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- "Бавария" вела в счете 89% времени своих матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (345 минут и 49 секунд) — больше всех.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Бавария" семь раз попадала в каркас ворот — больше всех.



- Никакая другая команда не забила голов больше в четырех первых турах общего этапа Лиги Чемпионов, чем "Бавария" (14, как и ПСЖ).



- Нападающий "Баварии" Харри Кейн забил 15 голов в 21 матче за карьеру против "Арсенала", включая шесть в 10 на "Эмирейтс".



Нападающие "Арсенала" Кай Хаверц и Виктор Дьекереш завершают восстановление после травм и могут вернуться к уикенду. Нони Мадуэке и Габриэль Мартинелли уже сыграли после недавних повреждений. Мартин Эдегор выздоровел и должен попасть в заявку. Габриэль Магальяэс травмирован.



Лига Чемпионов. Общий этап. 5-й тур

"Арсенал" (Англия) — "Бавария" (Германия)

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз