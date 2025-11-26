Мареска: "Сказал игрокам полностью отключиться на 48 часов"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска призвал своих игроков "полностью отключиться" после победы над испанской "Барселоной" в Лиге Чемпионов.

Накануне "Челси" разгромил "Барселону" со счетом 3:0, однако уже в ближайшее воскресенье "синих" ждет еще один большой матч — против "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.



Поэтому Мареска хочет, чтобы его игроки восстановили физические и душевные силы, прежде чем начнут подготовку к дерби.



"Я сказал игрокам, чтобы в следующие 48 часов они полностью отключились. Отдохните. Восстановите энергию".



"Потому что в воскресенье нас ждет "Арсенал". Поэтому моим посланием после матча было только одно: восстановите энергию. В данный момент это самое важное".



"Затем в пятницу мы начнем думать об "Арсенале". Мы набрали ход, и нам нужно это продолжить, потому что это очень приятно. Вдобавок гораздо проще восстанавливать энергию, когда вы выигрываете матчи".



"Лично для меня это большая победа. Но это ничего не меняет в плане того, что мы за команда и чего мы можем достичь. Теперь мы сосредоточимся на следующем матче. Здесь мы создали достаточно, чтобы выиграть матч", — цитирует Мареску Evening Standard.