Руни: "Кукурелья был абсолютно невероятен"

Марк Кукурелья Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни восхитился игрой защитника "Челси" Марка Кукурельи против испанской "Барселоны".

Накануне Кукурелья сыграл ключевую роль в победе 3:0 над "Барселоной" в Лиге Чемпионов, полностью закрыв юное дарование Ламина Ямаля и спровоцировав удаление капитана каталонцев Рональда Араухо.

Кроме того, первый гол вечера — автогол Жюля Кунде — случился после прострела Кукурельи, и Руни совершенно не удивлен, что именно Марк забрал официальную награду лучшему игроку матча.

"Кукурелья был абсолютно невероятен. Думаю, это, наверное, лучшее выступление, что я видел в исполнении левого защитника за очень долгое время. То, что он сделал сегодня вечером, показывает, что он серьезный игрок", — сообщил Руни в эфире Amazon Prime.




Дата 26.11.2025 09:00

