Гвардиола: "Возможно, перестановок в составе было чересчур"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что переборщил с перестановками в составе на матч Лиги Чемпионов против леверкузенского "Байера".

На домашний матч против "Байера" Гвардиола произвел сразу 10 изменений в стартовом составе относительно поражения 2:1 от "Ньюкасла" в Премьер-Лиге в минувшую субботу.



В итоге "Сити" проиграл со счетом 0:2, и Гвардиола был вынужден признать, что ему, наверное, стоило использовать более сыгранный состав.



"Я должен принять критику. Это не было бы проблемой, если бы мы выиграли, поэтому я должен принять это. Возможно, это было чересчур".



"Я всегда обладал верой в то, что на протяжении длинного сезона каждый должен чувствовать себя причастным, но это, возможно, было чересчур. Мы играли так, чтобы не совершать ошибки, вместо того, чтобы делать то, что нам нужно делать".



"Это была не та игра, о которой мы думали. Я беру на себя полную ответственность. Нам чего-то не хватило. Нам не хватило невероятного момента, и теперь нас ждет борьба в предстоящих матчах".



"Возможно, с парнями, которые в последнее время играли регулярно, у нас была бы уверенность. Но мне всегда нравится быть милым и задействовать каждого, потому что я понимал, что после международного перерыва нам придется играть каждые три-четыре дня, и никакой человек не выдержит это", — цитирует Гвардиолу BBC.