"Челси" в блестящей манере сокрушил "Барселону"

"Челси" в блестящей манере сокрушил испанскую "Барселону" на общем этапе Лиги Чемпионов — 3:0.

Наставник "Челси" Энцо Мареска привычно обратился к ротации и поменял половину полевых игроков, относительно победы 0:2 над "Бернли" в субботу. Свой шанс получили Весле Фофана, Мало Гюсто, Мойсес Кайседо, Алехандро Гарначо и Эстевао.



На четвертой минуте Энцо Фернандес обработал во вратарской прострел Фофана и поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за игры рукой у Весле.



Тут же "Барселона" ответила своим моментом, но Ферран Торрес из центра штрафной невероятным образом не попал по воротам.



На 22-й минуте Фернандес еще раз поразил чужие ворота, сыграв на дальней штанге после подачи со штрафного, однако оказавшийся на траектории мяча Трево Чалоба угодил в офсайд.



Спустя пять минут счет все-таки был открыт. Жюль Кунде отправил мяч в свои ворота, пытаясь помешать Педру Нету замкнуть прострел Марка Кукурельи — 1:0.



"Барселона" нервничала еще до пропущенного гола, но после уровень нервозности только возрос, и это обернулось второй желтой карточкой Рональда Араухо под занавес первого тайма.



Второй тайм начался с того, что Андрей Сантос замкнул прострел Гарначо в штрафной, однако из-за офсайда у Алехандро и этот гол не был засчитан.



Однако "Челси" был неудержим, и на 55-й минуте Эстевао пошел в дриблинг на правом краю штрафной, после чего сильно пробил над руками голкипера — 2:0.



На 75-й минуте вышедший на замену Лиам Делап из центра штрафной замкнул передачу Нету — 3:0. Далее темп снизился, "синие" уже играли в свое удовольствие.



Энцо Мареска заслуживает похвалы за то, что избрал довольно смелую тактику. "Барселона" словно не ожидала, что "Челси" сыграет в столь агрессивной манере.



"Челси" (Англия) — "Барселона" (Испания) — 3:0 (1:0)



Голы: Кунде 27 (авт), Эстевао 55, Делап 73.



"Челси": Санчес, Гюсто (Сантос 45), Фофана, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Джеймс (Ачимпонг 82), Эстевао (Джордж 83), Фернандес, Гарначо (Делап 59), Нету (Гиттенс 75).



"Барселона": Гарсия, Кунде, Араухо, Кубарси, Бальде (Мартин 80), Гарсия, Де Йонг, Ямаль (Ольмо 80), Лопес (Кристиансен 62), Торрес (Рэшфорд 45), Левандовски (Рафинья 62).



Предупреждения: Гюсто — Араухо.



Удаление: Араухо 44.