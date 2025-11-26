"Челси" в блестящей манере сокрушил "Барселону"
"Челси" в блестящей манере сокрушил испанскую "Барселону" на общем этапе Лиги Чемпионов — 3:0.
Наставник "Челси" Энцо Мареска привычно обратился к ротации и поменял половину полевых игроков, относительно победы 0:2 над "Бернли" в субботу. Свой шанс получили Весле Фофана, Мало Гюсто, Мойсес Кайседо, Алехандро Гарначо и Эстевао.
На четвертой минуте Энцо Фернандес обработал во вратарской прострел Фофана и поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за игры рукой у Весле.
Тут же "Барселона" ответила своим моментом, но Ферран Торрес из центра штрафной невероятным образом не попал по воротам.
На 22-й минуте Фернандес еще раз поразил чужие ворота, сыграв на дальней штанге после подачи со штрафного, однако оказавшийся на траектории мяча Трево Чалоба угодил в офсайд.
Спустя пять минут счет все-таки был открыт. Жюль Кунде отправил мяч в свои ворота, пытаясь помешать Педру Нету замкнуть прострел Марка Кукурельи — 1:0.
"Барселона" нервничала еще до пропущенного гола, но после уровень нервозности только возрос, и это обернулось второй желтой карточкой Рональда Араухо под занавес первого тайма.
Второй тайм начался с того, что Андрей Сантос замкнул прострел Гарначо в штрафной, однако из-за офсайда у Алехандро и этот гол не был засчитан.
Однако "Челси" был неудержим, и на 55-й минуте Эстевао пошел в дриблинг на правом краю штрафной, после чего сильно пробил над руками голкипера — 2:0.
На 75-й минуте вышедший на замену Лиам Делап из центра штрафной замкнул передачу Нету — 3:0. Далее темп снизился, "синие" уже играли в свое удовольствие.
Энцо Мареска заслуживает похвалы за то, что избрал довольно смелую тактику. "Барселона" словно не ожидала, что "Челси" сыграет в столь агрессивной манере.
"Челси" (Англия) — "Барселона" (Испания) — 3:0 (1:0)
Голы: Кунде 27 (авт), Эстевао 55, Делап 73.
"Челси": Санчес, Гюсто (Сантос 45), Фофана, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Джеймс (Ачимпонг 82), Эстевао (Джордж 83), Фернандес, Гарначо (Делап 59), Нету (Гиттенс 75).
"Барселона": Гарсия, Кунде, Араухо, Кубарси, Бальде (Мартин 80), Гарсия, Де Йонг, Ямаль (Ольмо 80), Лопес (Кристиансен 62), Торрес (Рэшфорд 45), Левандовски (Рафинья 62).
Предупреждения: Гюсто — Араухо.
Удаление: Араухо 44.
26.11.2025 00:55
Последние комментарии:
Ради этой победы стоит оставить комментарий
Сантос вместо джеймса вышел и ваще заебись стало
Мареска с этим джеймсом в опорке доиграется.
С легией было сложнее.
Лига конф > лч
Ето точно
Чемпионы ноября
Эстевау скрытый фаворит золотого мяча. Кому давать, если не ему?
Ямаль в этом сезоне хуже
Педри - травмат
Рафинья еще вообще не играл
Винисиус - свинья
Дембеле второй раз не дадут
Родри стал травматом
Кайседо за какую то банановую республику на ЧМ играть будет
Кейн обосрется в важных матчах, как всегда
Получается, если так подумать, то особых конкурентов у Эстевау нет
На выходных случится изнасилование синих.
Обыграли полурезерв Барселоны. Молодцы.
Когда тока покупали Энцо с Кайседо за докуяллярд, они еще в начале не показывали свои лучшие стороны.
Теперь я понимаю почему за двоих отдали 230млн.
И Кстати посмотрите что творит Горначо на поле, напоминает молодого Рональдо, если возьмётся за ум далеко пойдёт, пока сыроват...
Кукурелья - лучший игрок матч. Челси стоит благодарить Феррана, игра была бы другой, забей он.
Неожиданно и сильно, респект челсюкам.
Ну сегодня Челси круто сыграл, Барсе просто не дали дышать ни минуты. В большинстве конечно легче так играть, но, судя по заряженности всех игроков и игре в первом тайме, у Барсы тупо не было шансов. Сегодня определённо респект таксистам.
Всех Адекватных болел с победой, заслуженно, начали прессинговать высоко и грамотно в защите и опорной линии и заставили ошибаться... Обе команды пока на этапе построения, Но хочу отметить пару аргентинцев, молодцы!!!
На самом деле ожидаемо.
Единственное что я думал барса точно забьет....не забили впервые за 54 игры
Защита челси с фофана и без....ето две большие разницы
Санчес без работы в мптче с барсой....
Ну збс, можем теперь на топ 8 расчитывать
Вот и настал этот день, когда Кукурелья прикарманит Ямаля, когда Кайседо покажет мастер класс по отборам.
Ожидаю 2:0 либо 3:1.
Нужно играть смело, это уже не та грозная Бабса с Месси.
С победой синие!
Историческая победа. Даже в равных составах унижали Барсу.
Все молодцы. Эстевао талантище! Педру Нету потихой уже проигрывает конкуренцию на своей позиции. Скоро Палмер вернется и крайним останется Нету) им ввиду тока основа
Арсенал следующий
заднеприводное зло на очереди.не расслабляться.
Было круто
Любите Челси, ребята. Верьте в Челси, ребята. И не забывайте, ребята - Челси всегда ответит взаимностью!!!
ФК "Челси" — король среди клубов.
Это база с пруфами, братишки.
И отмечу игру Чалобы и Санчеза в последних играх, молороки, оч прогрессируют. Если не растратят запал и концентрацию, то какой там Колвил и Палмер. Как-будто и не играли эти хлопчики за Челси))
крч, вперде радужные бестрофейники. Надо карать лондонских безубых шлюх.
Верим в ИМПЕРАТОРОВ
Славси, ГРАНДСЛЭМСИ
Одыкватных фонадов с победой.
