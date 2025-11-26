"Челси" в блестящей манере сокрушил "Барселону"

Эстевао "Челси" в блестящей манере сокрушил испанскую "Барселону" на общем этапе Лиги Чемпионов — 3:0.

Наставник "Челси" Энцо Мареска привычно обратился к ротации и поменял половину полевых игроков, относительно победы 0:2 над "Бернли" в субботу. Свой шанс получили Весле Фофана, Мало Гюсто, Мойсес Кайседо, Алехандро Гарначо и Эстевао.

На четвертой минуте Энцо Фернандес обработал во вратарской прострел Фофана и поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за игры рукой у Весле.

Тут же "Барселона" ответила своим моментом, но Ферран Торрес из центра штрафной невероятным образом не попал по воротам.

На 22-й минуте Фернандес еще раз поразил чужие ворота, сыграв на дальней штанге после подачи со штрафного, однако оказавшийся на траектории мяча Трево Чалоба угодил в офсайд.

Спустя пять минут счет все-таки был открыт. Жюль Кунде отправил мяч в свои ворота, пытаясь помешать Педру Нету замкнуть прострел Марка Кукурельи — 1:0.

"Барселона" нервничала еще до пропущенного гола, но после уровень нервозности только возрос, и это обернулось второй желтой карточкой Рональда Араухо под занавес первого тайма.

Второй тайм начался с того, что Андрей Сантос замкнул прострел Гарначо в штрафной, однако из-за офсайда у Алехандро и этот гол не был засчитан.

Однако "Челси" был неудержим, и на 55-й минуте Эстевао пошел в дриблинг на правом краю штрафной, после чего сильно пробил над руками голкипера — 2:0.

На 75-й минуте вышедший на замену Лиам Делап из центра штрафной замкнул передачу Нету — 3:0. Далее темп снизился, "синие" уже играли в свое удовольствие.

Энцо Мареска заслуживает похвалы за то, что избрал довольно смелую тактику. "Барселона" словно не ожидала, что "Челси" сыграет в столь агрессивной манере.

"Челси" (Англия) — "Барселона" (Испания) — 3:0 (1:0)

Голы: Кунде 27 (авт), Эстевао 55, Делап 73.

"Челси": Санчес, Гюсто (Сантос 45), Фофана, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Джеймс (Ачимпонг 82), Эстевао (Джордж 83), Фернандес, Гарначо (Делап 59), Нету (Гиттенс 75).

"Барселона": Гарсия, Кунде, Араухо, Кубарси, Бальде (Мартин 80), Гарсия, Де Йонг, Ямаль (Ольмо 80), Лопес (Кристиансен 62), Торрес (Рэшфорд 45), Левандовски (Рафинья 62).

Предупреждения: Гюсто — Араухо.

Удаление: Араухо 44.




Метки Барселона, Лига Чемпионов, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.11.2025 00:55

Количество просмотров Просмотров: 1020

  1. infamous 26.11.2025 01:25 # infamous
    Ради этой победы стоит оставить комментарий

  2. dembo 26.11.2025 01:21 # dembo
    Сантос вместо джеймса вышел и ваще заебись стало

    Мареска с этим джеймсом в опорке доиграется.

  3. dembo 26.11.2025 01:20 # dembo
    С легией было сложнее.
    Лига конф > лч
    Ето точно

  4. alexomck 26.11.2025 01:15 # alexomck
    Чемпионы ноября

  5. kellborn 26.11.2025 01:14 # kellborn
    Эстевау скрытый фаворит золотого мяча. Кому давать, если не ему?

    Ямаль в этом сезоне хуже
    Педри - травмат
    Рафинья еще вообще не играл
    Винисиус - свинья
    Дембеле второй раз не дадут
    Родри стал травматом
    Кайседо за какую то банановую республику на ЧМ играть будет
    Кейн обосрется в важных матчах, как всегда

    Получается, если так подумать, то особых конкурентов у Эстевау нет

  6. rice 26.11.2025 01:13 # rice
    На выходных случится изнасилование синих.

  7. slush-lfc 26.11.2025 01:11 # slush-lfc
    Обыграли полурезерв Барселоны. Молодцы.

  8. yamateh 26.11.2025 01:09 # yamateh
    Когда тока покупали Энцо с Кайседо за докуяллярд, они еще в начале не показывали свои лучшие стороны.
    Теперь я понимаю почему за двоих отдали 230млн.

  9. valmin1971 26.11.2025 01:09 # valmin1971
    И Кстати посмотрите что творит Горначо на поле, напоминает молодого Рональдо, если возьмётся за ум далеко пойдёт, пока сыроват...

  10. brown-ale 26.11.2025 01:08 # brown-ale
    Кукурелья - лучший игрок матч. Челси стоит благодарить Феррана, игра была бы другой, забей он.

  11. imf-tau 26.11.2025 01:07 # imf-tau
    Неожиданно и сильно, респект челсюкам.

  12. sausage 26.11.2025 01:06 # sausage
    Ну сегодня Челси круто сыграл, Барсе просто не дали дышать ни минуты. В большинстве конечно легче так играть, но, судя по заряженности всех игроков и игре в первом тайме, у Барсы тупо не было шансов. Сегодня определённо респект таксистам.

  13. valmin1971 26.11.2025 01:04 # valmin1971
    Всех Адекватных болел с победой, заслуженно, начали прессинговать высоко и грамотно в защите и опорной линии и заставили ошибаться... Обе команды пока на этапе построения, Но хочу отметить пару аргентинцев, молодцы!!!

  14. dembo 26.11.2025 01:02 # dembo
    На самом деле ожидаемо.
    Единственное что я думал барса точно забьет....не забили впервые за 54 игры

    Защита челси с фофана и без....ето две большие разницы
    Санчес без работы в мптче с барсой....

    Ну збс, можем теперь на топ 8 расчитывать

  15. yamateh 26.11.2025 01:01 # yamateh
    Вот и настал этот день, когда Кукурелья прикарманит Ямаля, когда Кайседо покажет мастер класс по отборам.
    Ожидаю 2:0 либо 3:1.
    Нужно играть смело, это уже не та грозная Бабса с Месси.

    Источник: https://faplru.com/posts/118620/?c=1#c8124030


    С победой синие!
    Историческая победа. Даже в равных составах унижали Барсу.
    Все молодцы. Эстевао талантище! Педру Нету потихой уже проигрывает конкуренцию на своей позиции. Скоро Палмер вернется и крайним останется Нету) им ввиду тока основа
    Арсенал следующий

  16. sean-dyche18plus 26.11.2025 01:01 # sean-dyche18plus
    заднеприводное зло на очереди.не расслабляться.

  17. mafia 26.11.2025 01:00 # mafia
    Было круто

  18. skydreams 26.11.2025 01:00 # skydreams
    Любите Челси, ребята. Верьте в Челси, ребята. И не забывайте, ребята - Челси всегда ответит взаимностью!!!

  19. sellman 26.11.2025 00:59 # sellman
    ФК "Челси" — король среди клубов.

    Это база с пруфами, братишки.

    И отмечу игру Чалобы и Санчеза в последних играх, молороки, оч прогрессируют. Если не растратят запал и концентрацию, то какой там Колвил и Палмер. Как-будто и не играли эти хлопчики за Челси))

    крч, вперде радужные бестрофейники. Надо карать лондонских безубых шлюх.

    Верим в ИМПЕРАТОРОВ
    Славси, ГРАНДСЛЭМСИ

  20. electric 26.11.2025 00:59 # electric
    Одыкватных фонадов с победой.

