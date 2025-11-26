"Манчестер Сити" проиграл дома "Байеру"

"Манчестер Сити" преподнес сенсацию, потерпев домашнее поражение 0:2 от леверкузенского "Байера" на общем этапе Лиги Чемпионов.

Только Нико Гонсалес уцелел в стартовом составе "горожан" относительно поражения 2:1 от "Ньюкасла" в минувший уикенд. Даже Джанлуиджи Доннарумма и Эрлинг Холанд были переведены в запас.



В начале матча хозяева больше владели мячом, но и только. Гости чувствовали себя комфортно, а в середине первого тайма даже открыли счет. Кристиан Кофане отбросил мяч в в штрафной на Алехандро Гримальдо, который пробил в касание — 0:1.



"Сити" пошел отыгрываться, оказывал давление, но с созданием действительно опасных моментов была беда. Лишь Тиджани Рейндерс реально мог отличиться, однако "Байер" спас голкипер Марк Флеккен.



В перерыве Хосеп Гвардиола произвел тройную замену, но второй тайм начался с того, что Патрик Шик выиграл борьбу на втором этаже у Натана Аке и головой сбросил мяч в ворота после подачи партнера — 0:2.



Тем временем, в игру вступил Холанд. "Сити" серьезно навалился, создал ряд моментов, однако Флеккен отстоял свои ворота.



"Байер" показал высочайшую эффективность, забив два гола с двух единственных ударов в створ. А вот "Сити" был слишком беззуб, особенно до выхода Холанда, оформив второе подряд поражение с учетом всех соревнований.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Байер" (Испания) — 0:2 (0:1)



Голы: Гримальдо 23, Шик 54.



"Манчестер Сити": Траффорд, Хусанов (Шерки 65), Стоунс, Аке, Аит-Нури (О'Райли 45), Льюис (Фоден 45), Гонсалес, Рейндерс, Бобб (Доку 45), Савиньо, Мармуш (Холанд 65).



"Байер": Флеккен, Куанса, Баде, Гримальдо, Белосьян, Маза, Гарсия, Тилльман, Поку, Кофане (Телла 83), Шик.



Предупреждения: Гримальдо, Кофане.