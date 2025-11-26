"Манчестер Сити" проиграл дома "Байеру"
"Манчестер Сити" преподнес сенсацию, потерпев домашнее поражение 0:2 от леверкузенского "Байера" на общем этапе Лиги Чемпионов.
Только Нико Гонсалес уцелел в стартовом составе "горожан" относительно поражения 2:1 от "Ньюкасла" в минувший уикенд. Даже Джанлуиджи Доннарумма и Эрлинг Холанд были переведены в запас.
В начале матча хозяева больше владели мячом, но и только. Гости чувствовали себя комфортно, а в середине первого тайма даже открыли счет. Кристиан Кофане отбросил мяч в в штрафной на Алехандро Гримальдо, который пробил в касание — 0:1.
"Сити" пошел отыгрываться, оказывал давление, но с созданием действительно опасных моментов была беда. Лишь Тиджани Рейндерс реально мог отличиться, однако "Байер" спас голкипер Марк Флеккен.
В перерыве Хосеп Гвардиола произвел тройную замену, но второй тайм начался с того, что Патрик Шик выиграл борьбу на втором этаже у Натана Аке и головой сбросил мяч в ворота после подачи партнера — 0:2.
Тем временем, в игру вступил Холанд. "Сити" серьезно навалился, создал ряд моментов, однако Флеккен отстоял свои ворота.
"Байер" показал высочайшую эффективность, забив два гола с двух единственных ударов в створ. А вот "Сити" был слишком беззуб, особенно до выхода Холанда, оформив второе подряд поражение с учетом всех соревнований.
"Манчестер Сити" (Англия) — "Байер" (Испания) — 0:2 (0:1)
Голы: Гримальдо 23, Шик 54.
"Манчестер Сити": Траффорд, Хусанов (Шерки 65), Стоунс, Аке, Аит-Нури (О'Райли 45), Льюис (Фоден 45), Гонсалес, Рейндерс, Бобб (Доку 45), Савиньо, Мармуш (Холанд 65).
"Байер": Флеккен, Куанса, Баде, Гримальдо, Белосьян, Маза, Гарсия, Тилльман, Поку, Кофане (Телла 83), Шик.
Предупреждения: Гримальдо, Кофане.
26.11.2025 00:50
Просмотров: 336
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не чемпионы ноября
(ответить)
Хохлы пидopасы, вот какая новость должна быть на главной.
Свинки готовы себя взорвать, лишь бы их ТЦК не загребли. Оно понятно, кому охота за наркошу воевать?
Отдельное спасибо ТЦКашникам, которые давят хрюшек на машине.
(ответить)
Всем пoxyй
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий