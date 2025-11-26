Родриго Мендоса вызывает интерес у "Арсенала"

Родриго Мендоса "Арсенал" обдумывает приобретение полузащитника испанского "Эльче" Родриго Мендосы.

Мендоса очень уверенно проводит этой сезон и свей игрой привлек внимание ряда топ-клубов, включая "Реал".

The Telegraph может подтвердить, что "Арсенал" тоже внимательно отслеживает прогресс 20-летнего испанца, чей контракт с "Эльче" предусматривает отступные в 20 миллионов евро (17.5 млн. фунтов).

Мендоса является полузащитником созидательного плана, заслужив сравнения с плеймейкером "Барселоны" и сборной Испании Педри.




