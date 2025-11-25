Слот: "Чувствую себя виноватым"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признался, что чувствует себя виноватым за удручающие результаты.

Последние шесть недель "Ливерпуль" демонстрировал удручающие результаты, потерпев восемь поражений в 11 матчах с учетом всех соревнований.



Слот признается, что это стало шоком для всех в "Ливерпуле", однако Арне также ожидает, что неудачи подстегнут его команду.



"Конечно, я несу ответственность и чувствую себя виноватым. Мы заняты работой над этим. Я нахожусь в клубе, где мы едва привыкли быть успешными, но бывали времена, когда мы не были успешны, и тогда требуется приложить дополнительные усилия. Будучи тренером, я стараюсь подавать пример и трудиться упорнее".



"Это почти что нелепо. Это нечто, с чем я не ожидал столкнуться — ни в каком клубе, в котором мне довелось быть, не говоря уже о "Ливерпуле". Это невероятно. Вы никогда не найдете достаточно оправданий для такого рода выступлений".



"Это неожиданно для клуба, для меня, для каждого, но мы в клубе работаем над этим, и если тебе когда-нибудь суждено столкнуться с подобным, то это, наверное, лучший клуб для этого, потому что, чем сложнее нам становится, тем мы сплоченнее и тем больше мы стараемся достичь того, чего "Ливерпуль" обычно достигает", — цитирует Слота Daily Mail.